Cor 12:03 A Trieste una piazza dedicata a Fertilia Lo ha proposto il Sindaco Roberto Di Piazza nel corso dell´incontro con la delegazione algherese guidata dall´Assessore Raniero Selva, ricevuta in Municipio insieme all´equipaggio dell´imbarcazione Victoria



ALGHERO - Trieste dedicherà una piazza a Fertilia. Lo ha proposto il Sindaco Roberto Di Piazza nel corso dell'incontro con la delegazione algherese guidata dall'Assessore Raniero Selva, ricevuta in Municipio insieme all'equipaggio dell'imbarcazione Victoria, che parteciperà alla Barcolana.

Insieme al Sindaco di Trieste ha presenziato all'incontro l'assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder, il Presidente della Federesuli Renzo Codarin, il presidente del Comitato di quartiere di Fertilia Mario Oggiano, l'Architetto Stefano Govoni, coordinatore del progetto FertiliArt, il direttore dell'Ecomuseo Egea di Fertilia, Mauro Manca. La delegazione algherese ha poi partecipato all'incontro con la Ministra Elvira Calderone, che ha ricevuto dall'Assessore Selva un'opera realizzata dall'Architetto Govoni, il Premio FertilArt. Nel sottolineare la vicinanza tra il Comune di Trieste e il Comune di Alghero, entrambi legati da antichi sentimenti di amicizia con il mondo dell'Esodo italiano, il Sindaco Di Piazza ha proposto l'intitolazione a Fertilia di una nuova area che sorgerà nell'ambito della maxi riqualificazione del porto vecchio che diventerà il cuore centrale di Trieste.