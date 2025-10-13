Cor 17:39 FertiliArt alla Ministra Calderone arda e figlia di esuli giuliano-dalmati, la Ministra Calderone ha più volte sottolineato il suo profondo legame con la borgata di Fertilia e con la storia dell´Esodo



ALGHERO - È stato conferito alla Ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone il primo riconoscimento "FertiliArt 2025-2050". Sarda e figlia di esuli giuliano-dalmati, la Ministra Calderone ha più volte sottolineato il suo profondo legame con la borgata di Fertilia e con la storia dell'Esodo. La cerimonia di consegna è avvenuta in un luogo altamente simbolico, all'interno del Villaggio della Barcolana 57, un contesto che celebra l'incontro tra mare, memoria e identità condivisa, unendo simbolicamente Fertilia e la città giuliana. La cerimonia, condotta da Mauro Manca, direttore del Museo Egea, si è svolta alla presenza di numerose autorità e rappresentanti del mondo istituzionale e culturale.



Tra gli intervenuti e le autorità presenti figuravano Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste, Alessia Rosolen, Assessore al Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Renzo Codarin, Presidente Federesuli. A seguire, la consegna del Premio FertiliArt da parte dell’Assessore del Comune di Alghero Raniero Selva e dell’architetto Stefano Govoni, direttore artistico del progetto FertiliArt 2025-2050 e ideatore dell’opera simbolica. Il basamento in trachite rappresenta la memoria e le radici di Fertilia, mentre la parte metallica, che riproduce un arco di via Pola, evoca la socialità e l'incontro. L'intreccio all'interno dell'arco simboleggia la connessione tra persone, istituzioni e il melting pot culturale che è il genius loci di Fertilia.



Erano inoltre presenti: gli Assessori Regionali del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti e Fabio Scocimarro; l'On. Nicol Matteoni, parlamentare; Edvino Jerian, Presidente dell’Università Popolare di Trieste; Maurizio Somma, Direttore dell’Università Popolare di Trieste. A testimonianza del legame storico, hanno partecipato anche Giorgio Tessarolo, Vicepresidente dell’Associazione Comunità Istriane, e Pamela Rabaccio, Vicepresidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo. Fertilia, fondata l'8 marzo 1936 per iniziativa dell'Ente Ferrarese di Colonizzazione, divenne dopo il secondo conflitto mondiale un laboratorio di identità, accogliendo i profughi italiani provenienti da Istria, Fiume e Dalmazia. Il programma FertiliArt 2025-2050 si propone di trasformare la borgata in una "città sperimentale dell'arte pubblica".



Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la Legge Regionale n. 12 del 8 maggio 2025 (Art. 14, comma 2 - Tabella O), promosso dal Comune di Alghero e curato dal CCN Fertilia in qualità di capofila operativo. L'iniziativa regionale ha trovato il sostegno del Consigliere Regionale Valdo Di Nolfo: «Ho sostenuto e continuerò a sostenere con convinzione il progetto FertiliArt perché in esso si incarna una visione di futuro per la Sardegna. Fertilia, con la sua storia unica di accoglienza dopo l'Esodo, non è solo memoria, ma un esempio di come la cultura e l'arte possano essere il vero motore di rigenerazione urbana e sociale». Il cuore di FertiliArt è la realizzazione di un'installazione ispirata al "Terzo Paradiso" di Michelangelo Pistoletto, in collaborazione con Cittadellarte - Fondazione Pistoletto di Biella e l'Ambasciata del Terzo Paradiso di Alghero, diretta da Maria Gabriella Lay. Pistoletto, candidato al Premio Nobel per la Pace 2025, ispira l'intero progetto, che ne condivide i principi di pace, inclusione e coesistenza.



L'iniziativa vanta un’ampia collaborazione che include il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, il CCN Fertilia (capofila), il Comitato di Quartiere "Città di Fondazione di Fertilia-Arenosu", il Museo EGEA, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) - Sassari Fertilia, l'Ente Giuliano di Sardegna (EGIS), il Comitato Festeggiamenti San Marco, l'Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU) di Alghero e l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte. Nella giornata di domenica 12 ottobre, la delegazione sarà presente nel Golfo di Trieste per la Barcolana 57, a bordo della barca a vela Hanse 470 "Victoria". La brandizzazione della barca è stata co-finanziata dalla Fondazione Alghero nell'ambito del progetto Alghero Experience, una piattaforma volta a promuovere e valorizzare le potenzialità culturali e turistiche del territorio. Il gruppo sarà inoltre ospite dello stand nazionale ANVGD al Molo Audace, in un contesto che rafforza il legame tra memoria e identità condivisa.