Focus sui problemi del Cimitero: Commissione

ALGHERO - Su convocazione del presidente della Commissione consiliare cimiteriale Christian Mulas, si terrà oggi, martedì 14 ottobre, una riunione della Commissione consiliare dedicata ad affrontare le principali criticità del cimitero comunale. Alla seduta parteciperanno l’assessore Francesco Marinaro, i dirigenti Paolo Greco e Giuliano Cosseddu, nonché i funzionari Ingrid Crabuzza e Massimo Dedola. Durante i lavori della Commissione verranno affrontati temi di particolare rilievo, tra cui: la messa in sicurezza e l’avvio dei lavori del Campo Quindici,

il progetto di riqualificazione dell’area cimiteriale, la situazione dell’azienda che gestisce il servizio cimiteriale.



Il presidente Christian Mulas introdurrà inoltre un ulteriore argomento di grande interesse per la cittadinanza, relativo all’obbligo per i cimiteri comunali di disporre di un’area destinata alle inumazioni, come previsto dalla normativa vigente. In particolare, il riferimento normativo è il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Regolamento di polizia mortuaria che, in continuità con l’articolo 337 del Testo unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), stabilisce che ogni comune debba dotarsi di un reparto per l’inumazione.



Tale disposizione garantisce che la pratica della sepoltura in terra resti sempre accessibile e disponibile, accanto a quella della tumulazione, ormai prevalente. Il regolamento comunale prevede inoltre l’esistenza di campi comuni destinati a questo scopo, la cui organizzazione e gestione devono assicurare il corretto utilizzo degli spazi e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. «È fondamentale sottolinea il presidente Christian Mulas che il nostro cimitero rispetti pienamente la normativa vigente e garantisca a tutti i cittadini la possibilità di scegliere la forma di sepoltura più conforme alle proprie convinzioni e tradizioni. La Commissione sta lavorando con impegno per assicurare sicurezza, decoro e piena funzionalità al nostro cimitero comunale» chiude la nota il presidente della commissione consiliare cimiteriale Christian Mulas