Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmministrazione › Focus sui problemi del Cimitero: Commissione
Cor 10:18
Focus sui problemi del Cimitero: Commissione
lla seduta parteciperanno l’assessore Francesco Marinaro, i dirigenti Paolo Greco e Giuliano Cosseddu, nonché i funzionari Ingrid Crabuzza e Massimo Dedola.
Focus sui problemi del Cimitero: Commissione

ALGHERO - Su convocazione del presidente della Commissione consiliare cimiteriale Christian Mulas, si terrà oggi, martedì 14 ottobre, una riunione della Commissione consiliare dedicata ad affrontare le principali criticità del cimitero comunale. Alla seduta parteciperanno l’assessore Francesco Marinaro, i dirigenti Paolo Greco e Giuliano Cosseddu, nonché i funzionari Ingrid Crabuzza e Massimo Dedola. Durante i lavori della Commissione verranno affrontati temi di particolare rilievo, tra cui: la messa in sicurezza e l’avvio dei lavori del Campo Quindici,
il progetto di riqualificazione dell’area cimiteriale, la situazione dell’azienda che gestisce il servizio cimiteriale.

Il presidente Christian Mulas introdurrà inoltre un ulteriore argomento di grande interesse per la cittadinanza, relativo all’obbligo per i cimiteri comunali di disporre di un’area destinata alle inumazioni, come previsto dalla normativa vigente. In particolare, il riferimento normativo è il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Regolamento di polizia mortuaria che, in continuità con l’articolo 337 del Testo unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), stabilisce che ogni comune debba dotarsi di un reparto per l’inumazione.

Tale disposizione garantisce che la pratica della sepoltura in terra resti sempre accessibile e disponibile, accanto a quella della tumulazione, ormai prevalente. Il regolamento comunale prevede inoltre l’esistenza di campi comuni destinati a questo scopo, la cui organizzazione e gestione devono assicurare il corretto utilizzo degli spazi e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. «È fondamentale sottolinea il presidente Christian Mulas che il nostro cimitero rispetti pienamente la normativa vigente e garantisca a tutti i cittadini la possibilità di scegliere la forma di sepoltura più conforme alle proprie convinzioni e tradizioni. La Commissione sta lavorando con impegno per assicurare sicurezza, decoro e piena funzionalità al nostro cimitero comunale» chiude la nota il presidente della commissione consiliare cimiteriale Christian Mulas
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13/10/2025
Mobilità: gruppo di lavoro a Sassari
Pums, istituito il gruppo di lavoro con i settori dell’ente, istituzioni e altri attori locali: «Adeguare il Piano della mobilità sostenibile alle direttive europee e alle osservazioni
4/10Fondazione Bosa: Pinna direttore
25/9Palazzo Ducale: approvato bilancio 2024
24/9In House, Martinelli nel mirino di Forza Italia
23/9«Forza Italia la smetta di seminare preoccupazioni»
24/9Sport ed eventi: doppia commissione
22/9«Alghero in House, debole difesa»
21/9«Nessuna morosità da parte del Comune di Alghero»
20/9«Alghero in House, situazione inaccettabile»
16/9Secal, Idda all´attacco di Cocco
16/9«Allarmismo in Secal, arrivano i pagamenti»
« indietro archivio amministrazione »
14 ottobre
«Territorio isolato, appena 4 voli»
14 ottobre
Furti di abbigliamento ad Alghero: denunce
14 ottobre
«Consiglio necessario, cessate il fuoco non è pace»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)