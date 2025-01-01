Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaManifestazioni › Ad Alghero si cresce insieme
Cor 17:33
Ad Alghero si cresce insieme
Un invito a costruire la comunità che accompagna gli adolescenti Come possiamo accompagnare i nostri figli nel complesso viaggio dell’adolescenza? Come comunità, cosa possiamo fare per sostenerli e sostenerci a vicenda?
Ad Alghero si cresce insieme

ALGHERO - A queste domande proverà a rispondere l’incontro “Crescere adolescenti, crescere comunità”, in programma venerdì 17 ottobre dalle 17 alle 20 nella Sala Convegni del Polisoccorso (via Liguria, Alghero), organizzato all’interno del calendario dell’Alguer Family Festival 2025.

Promosso dall’Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero in collaborazione con Akròasis APS – Pedagogia e Creatività, il workshop sarà un momento aperto di dialogo, ascolto e co-progettazione, rivolto a famiglie, insegnanti, educatori, amministratori, associazioni e operatori del territorio. Nessuna lezione frontale, ma una modalità partecipativa – la OST (Open Space Technology) – che permetterà a tutti di proporre temi, condividere esperienze e immaginare insieme nuovi percorsi per sostenere i ragazzi in un’età piena di domande, energie e fragilità.

Un invito, quindi, non solo a partecipare ma a sentirsi parte di una comunità educante, capace di farsi carico – insieme – della crescita delle nuove generazioni. Perché oggi, più che mai, i ragazzi hanno bisogno di adulti presenti, capaci di ascoltare e collaborare, e gli adulti hanno bisogno di ritrovare uno spazio di confronto e di fiducia reciproca

Ecco perché l’appuntamento di venerdì è molto più di un incontro: è un laboratorio di comunità, un’occasione per mettere in rete energie e idee, e per costruire risposte condivise. Il 17 ottobre Alghero offre dunque una scommessa sociale: dare voce ai figli, accompagnare i genitori, coinvolgere gli adulti. E dimostrare che la crescita di una comunità passa – anche – attraverso il riconoscimento, l’ascolto e il sostegno ai suoi ragazzi.
