Kickboxing: l´algherese Demartis vince a Quartu Sant´Elena

QUARTU SANT'ELENA – La notte di sport da combattimento organizzata da Federkombat e Team Stocchino presso il Palaferrini di Quartu Sant'Elena, che ha visto protagonisti giovani atleti di Muay Thai, Kickboxing e K1, ha incoronato un solo nome come simbolo di eccellenza e determinazione inarrestabile: Davide Demartis di Kickboxing Alghero. Nell'atteso match contro l'ottimo fighter Giovanni Mereu della A.s.d. Twinspanu, il giovane algherese ha ottenuto una vittoria netta e inequivocabile, dimostrando ancora una volta una superiorità tecnica e mentale schiacciante che consolida e rafforza il suo pedigree nelle gerarchie del ranking nazionale.



Non solo una vittoria, ma una dimostrazione di forza. Demartis ha dominato l'incontro con una strategia impeccabile, una potenza esplosiva e una precisione chirurgica che non ha lasciato spazio a dubbi. La sua performance sul ring non è semplicemente un'aggiunta al suo record, ma una dichiarazione audace: in questo momento, Davide Demartis è inarrestabile. «Ogni match è una prova, e Davide ha superato questa con la forza di chi non ha intenzione di cedere un millimetro», dichiara il suo team. «L'imbattibilità non è un colpo di fortuna, è il risultato di un lavoro incessante e di una fame agonistica senza limiti. Il suo percorso non si ferma qui; anzi, è appena iniziato. Davide Demartis non si ferma più.»