Cor 8:31
Lo SportCity Day invade la piazza di Bosa
L’evento, organizzato dall’assessorato comunale allo Sport e alle Politiche giovanili con tutta la struttura municipale, in collaborazione la Pro Loco, ha inserito già dalla scorsa edizione del 2024 Bosa in un circuito nazionale con oltre 160 città italiane
Lo SportCity Day invade la piazza di Bosa

BOSA - Festa dello sport ieri a Bosa per lo “SportCity Day 2025” che ha trasformato la città in una arena del divertimento e del benessere fisico, con protagoniste persone di tutte le età. L’evento, organizzato dall’assessorato comunale allo Sport e alle Politiche giovanili con tutta la struttura municipale, in collaborazione la Pro Loco, ha inserito già dalla scorsa edizione del 2024 Bosa in un circuito nazionale con oltre 160 città italiane.

I numerosi partecipanti, che hanno sancito un autentico successo per la manifestazione, si sono cimentati in varie discipline sportive, di squadra e singolari: dal mattino nel corso Vittorio Emanuele c’è stato spazio per il canottaggio (con Asd Circolo Canottieri Bosa), la barca a vela (con il Circolo Nautico Bosa), la mountain bike (con Bosa Bike Experience), palestra area fitness (con Asd Area Fitness), e le dimostrazioni di coasteeriing e calate in corda.

Nel pomeriggio spettacolo e divertimento anche in piazza IV Novembre con altri sport: il calcio, ginnastica artistica (Asd Mb Starlight), il volley (Asd Olimpia Volley), il judo (Asd Judo club Bosa), zumba fitness (Asd F.Art Studio Dance Bosa), il tennis (Asd Tennis club Bosa). Presenti anche gli stand delle farmacie che hanno spiegato le funzioni degli integratori e sensibilizzato a un uso corretto e responsabili di questi prodotti.
