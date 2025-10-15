Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaScuola › Scuola: 2,7 milioni per gli Its in Sardegna
S.A. 21:02
Scuola: 2,7 milioni per gli Its in Sardegna
Le risorse serviranno per coprire le spese di investimento su sedi e laboratori, spese correnti per le varie attività organizzate dagli ITS, per le borse di studio e i tirocini obbligatori per il 2025 e ancora per sostenere i costi delle attività istituzionali della Fondazione. Saranno inoltre coperte le spese delle borse di studio e dei tirocini obbligatori anche per l’annualità 2026
Scuola: 2,7 milioni per gli Its in Sardegna

CAGLIARI - La Regione Sardegna destina fondi regionali e fondi statali per un totale di 2 milioni 732 mila euro per la realizzazione di interventi che hanno l’obiettivo di incrementare il numero degli iscritti agli Istituti Tecnici Superiori e ridurre l’abbandono dei percorsi prima della loro conclusione. Lo ha stabilito una delibera di Giunta presentata dall’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas. I beneficiari saranno i 5 ITS Academy della Sardegna: Fondazione ITS Academy Energia Sardegna; Fondazione ITS Academy per la mobilità sostenibile e logistica - Mobilità Sostenibile Sardegna – ITS Academy MO.SO.S.; Fondazione ITS Academy TAGSS - Filiera Agro-Alimentare della Sardegna; - Fondazione ITS Academy Turismo e Attività Culturali Sardegna – ITS Academy TAC Sardegna; - Fondazione ITS Academy Istituto Superiore Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Sardegna - Novitas 4.0.

Le risorse serviranno per coprire le spese di investimento su sedi e laboratori, spese correnti per le varie attività organizzate dagli ITS, per le borse di studio e i tirocini obbligatori per il 2025 e ancora per sostenere i costi delle attività istituzionali della Fondazione. Saranno inoltre coperte le spese delle borse di studio e dei tirocini obbligatori anche per l’annualità 2026. «Stiamo investendo ulteriori risorse negli ITS – ha spiegato l’assessora Ilaria Portas – per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti e un sempre più efficace funzionamento di questi Istituti che sono una alternativa validissima agli indirizzi di studio più comunemente conosciuti. Inoltre – ha aggiunto –, hanno anche il pregio di avere ottime ricadute in termini sia di sbocchi professionali immediati e sia di ricaduta sul territorio. Cerchiamo di farli conoscere attraverso le azioni di promozione e orientamento, e incrementare le iscrizioni».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/10/2025
Dirigenti scolastici ungheresi in tour ad Alghero e Sassari
Durante il soggiorno, i dirigenti hanno potuto conoscere da vicino il sistema scolastico italiano. Il programma ha incluso anche visite a eccellenze del territorio nei settori agricolo e agroalimentare
10/10Regione finanzia con 600mila euro gli Its
1/10Documento ProPal di 77 docenti al Marconi
25/9Sennori investe sulla Scuola a indirizzo musicale
23/9Nonno vigile, domande ad Alghero
31/7Insegnanti sostegno: 400mila euro per la formazione
10/7Edilizia scolastica: 187 milioni per gli istituti sardi
18/6Maturità al via per oltre 12mila studenti sardi
13/6Badminton: Roth di Alghero vince il campionato regionale
13/6Intercultura: borse di studio a sei algheresi
8/6«Mensa, polemiche sul nulla ad Alghero»
« indietro archivio scuola »
16 ottobre
Mammografie e Pap test: più visite ad ottobre
15 ottobre
H24 vende alcol ai minorenni ad Alghero
16 ottobre
Venerdì sciopero: disagi sui rifiuti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)