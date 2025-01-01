S.A. 20:45 A Tempio Pausania il Barber Battle Sardinia Il 19 e 20 ottobre due giornate di confronto, formazione e spettacolo dedicate al mondo della barberia



TEMPIO PAUSANIA - È tutto pronto a Tempio Pausania per la terza edizione del Barber Battle Sardinia, in programma domenica 19 e lunedì 20 ottobre, un evento che conferma la sua importanza nel panorama della barberia italiana come momento di confronto, formazione e spettacolo. Organizzato da Gianbattista Aisoni e Hiro Vitanza, con il coordinamento di giuria di Marco “Baicin” Tassisto e la collaborazione di giudici e responsabili di grande esperienza, il contest porterà alla ribalta professionisti, studenti e appassionati del settore provenienti da tutta Italia.



La manifestazione prenderà il via domenica 19 ottobre alle 10:00 con la cerimonia di apertura, seguita dalla presentazione dei giudici e responsabili di categoria. Dalle 11:00 inizieranno le sfide: Contest Fast Fade, Taglio Moda e Anglosassone, Hair Tattoo & Color, Modellatura Barba e Old School, cinque categorie pensate per valorizzare tecnica, creatività e stile dei partecipanti.

Nel pomeriggio, alle 15:00, si terrà anche una tavola rotonda sulla situazione della barberia in Italia, curata da Barber Coach.



La prima giornata si concluderà alle 18:00. La seconda giornata, lunedì 20 ottobre, sarà dedicata alla formazione e alle premiazioni: alle 11:00 è in programma la Barba Masterclass “L’eleganza nella barba”, condotta da Giorgio Iacob, un momento formativo per perfezionare le tecniche di modellatura e valorizzare l’arte del barbering. Alle 15:00 si terranno le premiazioni, i ringraziamenti e la festa di chiusura dell’evento.