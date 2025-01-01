Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieolbiaAmbienteBellezza › A Tempio Pausania il Barber Battle Sardinia
S.A. 20:45
A Tempio Pausania il Barber Battle Sardinia
Il 19 e 20 ottobre due giornate di confronto, formazione e spettacolo dedicate al mondo della barberia
A Tempio Pausania il Barber Battle Sardinia

TEMPIO PAUSANIA - È tutto pronto a Tempio Pausania per la terza edizione del Barber Battle Sardinia, in programma domenica 19 e lunedì 20 ottobre, un evento che conferma la sua importanza nel panorama della barberia italiana come momento di confronto, formazione e spettacolo. Organizzato da Gianbattista Aisoni e Hiro Vitanza, con il coordinamento di giuria di Marco “Baicin” Tassisto e la collaborazione di giudici e responsabili di grande esperienza, il contest porterà alla ribalta professionisti, studenti e appassionati del settore provenienti da tutta Italia.

La manifestazione prenderà il via domenica 19 ottobre alle 10:00 con la cerimonia di apertura, seguita dalla presentazione dei giudici e responsabili di categoria. Dalle 11:00 inizieranno le sfide: Contest Fast Fade, Taglio Moda e Anglosassone, Hair Tattoo & Color, Modellatura Barba e Old School, cinque categorie pensate per valorizzare tecnica, creatività e stile dei partecipanti.
Nel pomeriggio, alle 15:00, si terrà anche una tavola rotonda sulla situazione della barberia in Italia, curata da Barber Coach.

La prima giornata si concluderà alle 18:00. La seconda giornata, lunedì 20 ottobre, sarà dedicata alla formazione e alle premiazioni: alle 11:00 è in programma la Barba Masterclass “L’eleganza nella barba”, condotta da Giorgio Iacob, un momento formativo per perfezionare le tecniche di modellatura e valorizzare l’arte del barbering. Alle 15:00 si terranno le premiazioni, i ringraziamenti e la festa di chiusura dell’evento.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/2Arriva da Sassari la massaggiatrice Vip di Sanremo
1/8Quattro sardi in corsa per Mister Italia 2022
13/7Un algherese tra i babbi più Belli d´Italia
27/1Dream Space: un´algherese a Sanremo
2/1Miss mamma italiana: la Sardegna c´è
8/2Miss Fragola: via alle iscrizioni
14/9E´ algherese l´unica sarda a Miss Italia
14/8Miss & Mister Europa Sardegna a Golfo Aranci
9/5Miss mondo Sardegna in Piazza Fiume
2/5A Sassari si elegge Miss mondo Sardegna
« indietro archivio bellezza »
17 ottobre
Radiologia: risonanza e mammografo per Alghero
17 ottobre
Al Cap d´any non serve il nome ad effetto
17 ottobre
Cimitero, lavoratori esasperati. «Pronti alla mobilitazione»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)