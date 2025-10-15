Cor 9:07 Mensa, nuovo appalto ad Alghero L’Amministrazione Comunale di Alghero compie un passo importante verso il nuovo servizio di ristorazione scolastica destinato alle scuole dell’infanzia e primarie



ALGHERO - L’Amministrazione Comunale di Alghero compie un passo importante verso il nuovo servizio di ristorazione scolastica destinato alle scuole dell’infanzia e primarie. Con una delibera di Giunta votata ieri, è stata infatti approvata la progettazione di livello unico necessaria per avviare la gara d’appalto del servizio mensa per il prossimo quinquennio. Il nuovo appalto, del valore complessivo di 4,9 milioni di euro, sostituirà quello attualmente in vigore, in scadenza nell’agosto 2026. L’obiettivo è quello di garantire un servizio efficiente, sostenibile e innovativo, in linea con le più recenti normative nazionali e con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti per la ristorazione collettiva.



«La mensa scolastica è un servizio fondamentale nell’ambito dell’offerta didattica basata sul tempo pieno - dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto - la nostra priorità è assicurare che tutto sia pronto per l’inizio del prossimo anno scolastico, per questo stiamo lavorando con largo anticipo. Vogliamo avviare la nuova gestione senza ritardi e garantire continuità, qualità e attenzione alla salute dei bambini».



Il progetto prevede una gestione più moderna ed efficiente, con prenotazioni informatizzate, menù elaborati secondo le linee guida nutrizionali nazionali e regionali, e un forte impegno verso la sostenibilità ambientale: utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili, riduzione degli sprechi e miglioramento dell’efficienza energetica. «Con questa delibera – aggiunge l’Assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Sanna – mettiamo le basi per un servizio di refezione scolastica sempre più attento ai bisogni delle bambine, dei bambini e delle famiglie. Stiamo lavorando fin da ora perché, già da settembre, la mensa sia operativa».