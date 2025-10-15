Cor 12:00 Rosalia Uras Medica, premio a Sassari e Cagliari Ad essere premiata sarà la dottoressa Marta Scolè. Martedì 21 ottobre a Sassari, ore 19 a Palazzo di Città in Corso Vittorio Emanuele II. Mercoledì 22 ottobre a Cagliari, ore 19 al Teatro Massimo in viale Trento nr 9. A seguire il concerto del Kahil El´Zabar’S Ethnic Heritage Ensemble Quartet



SASSARI - L’Associazione Culturale e di Promozione Umana “Rosalia Uras Medica” in collaborazione con i Comuni di Sassari, Cagliari e San Sperate e con il contributo della Fondazione di Sardegna presenta la IV^ edizione del PREMIO “ROSALIA URAS MEDICA” 2025. Una serata nata per ricordare una donna che per scelta di vita e professionale si è generosamente dedicata alla cura del prossimo. Ad essere premiata, martedì 21 ottobre a Sassari, alle 19 a Palazzo di Città, in Corso Vittorio Emanuele II, sarà la dottoressa Marta Scolè. A seguire il concerto del Kahil El'Zabar’S Ethnic Heritage Ensemble Quartet.



Ricordare chi ha dedicato passione, professione e vita a prendersi cura delle persone è un obbligo, quasi, un dovere, certamente un piacere e un esempio per chi intraprende la professione medica: questo il senso intenso e profondo del Premio “Rosalia Uras Medica” 2025, iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale e di Promozione Umana “Rosalia Uras Medica” (presidente Paolo Zucca) giunta alla sua quarta edizione e che proprio quest'anno - per la prima volta - assume una dimensione regionale interessando gli Atenei di Sassari e Cagliari. Un riconoscimento destinato ad autori e autrici di tesi di laurea innovative, in materia di difesa della vita, diritti delle persone e delle comunità, discusse presso le Università degli studi di Sassari e Cagliari.



Il premio 2025, a seguito di esame tra più tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia svolto dal Comitato scientifico presieduto dal dottor Raimondo Ibba e composto da professori e professoresse quali Salvatore Rubino, Antonella Pantaleo, Paolo Contu, Antonello Pani e PierPaolo Terragni - cui l’Associazione rivolge un sentito ringraziamento per la generosa disponibilità - è stato conferito alla dottoressa Marta Scolè per la tesi - discussa nell'Ateneo di Sassari - dal titolo: "Understanding the role of gut mucosal immunity in multiple sclerosis towards the development of new therapies”, relatore professor Francesco Cucса.



Analogo Premio è stato conferito e sarà consegnato nel corso della serata al Teatro Massimo di Cagliari (21 ottobre) alla dottoressa Lorena Lubrano Lavadera, per la tesi di laurea discussa presso l'Ateneo cagliaritano dal titolo "HER2-low e HER2-ultralow nel carcinoma mammario: valutazione immunoistochimica, confronto inter-osservatore e contributo dell’intelligenza artificiale”, relatrice professoressa Clara Gerosa. Una manifestazione che prende forma grazie al supporto delle Amministrazioni di Sassari, di Cagliari e di San Sperate ed al supporto della Fondazione di Sardegna, una due giorni che come scritto si apre a Sassari per proseguire poi il giorno dopo a Cagliari, conservando intatta, e anzi rafforzandola, la sua valenza e importanza: il premio nasce nel 2021 a un anno dalla scomparsa di Rosalia Uras (sorella di Luciano Uras, fondatore dell’Associazione e del premio), avvenuta il 10 ottobre del 2021.



Il primo appuntamento è dunque per martedì 21 ottobre a Palazzo di Città, uno dei luoghi simbolo del Comune di Sassari, con l'Amministrazione comunale del Sindaco Giuseppe Mascia - presente in sala - che ha offerto disponibilità e collaborazione a ospitare e organizzare la cerimonia di premiazione. Ci saranno anche il Presidente della Fondazione di Sardegna - sostenitrice del Premio - Giacomo Spissu, l'Amministrazione comunale di San Sperate del Sindaco Fabrizio Madeddu, Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali oltre chiaramente alla famiglia di Rosalia Uras, donna e medica chirurga di grande umanità. L’Associazione ha inoltre scelto di adottare il jazz come linguaggio musicale, riconoscendolo come efficace strumento di pace, dialogo interculturale e libertà di espressione. In occasione delle cerimonie di conferimento del Premio vengono infatti organizzati concerti di musica contemporanea. Per questo a chiudere la serata sarà la musica trascinante del Kahil El'Zabar’S Ethnic Heritage Ensemble Quartet.



A corredo della cerimonia del premio sono in programma ulteriori iniziative come dibattiti e momenti di approfondimento aventi a oggetto personalità di spicco della politica, delle professioni e dell'impegno sociale e culturale in Sardegna. Esempi in tal senso sono Emanuele Sanna (medico, pediatra, leader riconosciuto dello schieramento della sinistra democratica sarda, consigliere regionale, assessore della Sanità e della Difesa dell'Ambiente, presidente del Consiglio Regionale e parlamentare); Basiliano Sulis - animatore culturale autodidatta, promotore e organizzatore della rassegna "Ai Confini tra Sardegna e Jazz” meglio noto come Sant'Anna Arresi Jazz (festival jazz isolano nato nel 1985, tra i più importanti in Europa); Angelo Chessa, medico, figlio del comandante della Moby Prince, Ugo Chessa, e promotore con il fratello Luchino dell’Associazione “10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince ONLUS”, che per decenni ha lottato per ottenere verità e giustizia per i 140 caduti della strage della Moby (1991), ottenendo diverse pronunce in tre differenti inchieste parlamentare che hanno scagionato definitivamente l'equipaggio della Moby da ogni responsabilità sul disastro; Paolo Pillonca, giornalista, scrittore, poeta uno dei massimo esponenti della cultura e della difesa e promozione della lingua sarda.