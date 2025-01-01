Cor 16:10 Aggiudicate 8 rotte su 67: preoccupante «In questo scenario grigio sorprende che l’assessora regionale dei trasporti Barbara Manca esulti, gli obbiettivi auspicati sono miseramente falliti» dichiara Marco Tedde di Forza Italia Alghero



ALGHERO - «La valutazione delle nuove proposte per aumentare i collegamenti aerei della Sardegna ha fatto emergere numeri preoccupanti: su 67 nuove rotte bandite solo 8 sono state aggiudicate. Numeri allarmanti, pari al 12% delle rotte auspicate. In questo scenario grigio sorprende che l’assessora regionale dei trasporti Barbara Manca esulti». Per Marco Tedde di Forza Italia, gli obbiettivi auspicati sono miseramente falliti. «Ora bisognerà approfondire le motivazioni di questo “fiasco” inaspettato, che desta non poche preoccupazioni. Non è possibile pensare che in poco tempo la Sardegna abbia perso appeal» chiude il leader Azzurro algherese.