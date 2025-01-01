Alguer.it
Cor 20:35
Continuità aerea, mancano offerte: prorogati i bandi
Disposta la proroga di 10 giorni della scadenza per i bandi di gara per la gestione in esclusiva e con compensazione del servizio aereo di linea, la cosiddetta Continuità territoriale sarda
Continuità aerea, mancano offerte: prorogati i bandi

ALGHERO - Mancherebbero offerte per le tratte da e per Alghero, Olbia e Cagliari con gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate in regime di continuità territoriale. Così i competenti uffici della regione Sardegna procedono nell'ultimo giorno utile alla presentazione delle offerte da parte dei vettori interessati, ad una proroga dei termini validi alla data del 12 dicembre 2025 (ore 13.00). Ufficialmente per garantire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per la presentazione delle offerte per la gestione in esclusiva e con compensazione, tramite Sardegna CAT. Sono state inoltre disposte la proroga dei termini validi per le richieste di chiarimento alla data del 8 dicembre 2025, alle ore 23:59 e la proroga dei termini validi per la risposta alle richieste di chiarimento mediante la pubblicazione di FAQ entro il 10 dicembre 2025.
