Cor 23:53 Sanità, ecco i nuovi direttori scelti dalla Regione Alessandra Todde: «Scelta politica di chi si assume le sue responsabilità». Indicati i manager di 9 aziende su 12: per le Asl di Cagliari, Sassari e della Gallura c’è da attendere



CAGLIARI - La Giunta regionale ha nominato i direttori generali nelle aziende sanitarie. Su proposta della presidente e assessora ad interim della Sanità, Alessandra Todde, l’Esecutivo ha infatti adottato all’unanimità le delibere con cui vengono formalizzati gli incarichi di direttore generale delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliero Universitarie.



Le delibere fanno seguito a quanto previsto dalla Legge regionale 8, licenziata dal Consiglio regionale l’11 marzo 2025. I direttori generali sono stati scelti tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei direttori generali (art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171) e resteranno in carica per tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.



Questi i nominativi dei primi manager



Aou Ca - VINCENZO SERRA

Aou Ss - SERAFINANGELO PONTI

Asl Nuoro - FRANCESCO TROTTA

Asl Oristano - GRAZIA CATTINA

Asl Medio Campidano - ANTONIO SPANO

Asl Sulcis - PAOLO CANNAS

Asl Ogliastra: ANDREA FABBO

Areus - ANGELO SERUSI

Arnas Brotzu - MAURIZIO MARCIAS