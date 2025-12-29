 Skin ADV
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSanità › Sanità, ecco i nuovi direttori scelti dalla Regione
Cor 23:53
Sanità, ecco i nuovi direttori scelti dalla Regione
Alessandra Todde: «Scelta politica di chi si assume le sue responsabilità». Indicati i manager di 9 aziende su 12: per le Asl di Cagliari, Sassari e della Gallura c’è da attendere
Sanità, ecco i nuovi direttori scelti dalla Regione

CAGLIARI - La Giunta regionale ha nominato i direttori generali nelle aziende sanitarie. Su proposta della presidente e assessora ad interim della Sanità, Alessandra Todde, l’Esecutivo ha infatti adottato all’unanimità le delibere con cui vengono formalizzati gli incarichi di direttore generale delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliero Universitarie.

Le delibere fanno seguito a quanto previsto dalla Legge regionale 8, licenziata dal Consiglio regionale l’11 marzo 2025. I direttori generali sono stati scelti tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei direttori generali (art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171) e resteranno in carica per tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Questi i nominativi dei primi manager

Aou Ca - VINCENZO SERRA
Aou Ss - SERAFINANGELO PONTI
Asl Nuoro - FRANCESCO TROTTA
Asl Oristano - GRAZIA CATTINA
Asl Medio Campidano - ANTONIO SPANO
Asl Sulcis - PAOLO CANNAS
Asl Ogliastra: ANDREA FABBO
Areus - ANGELO SERUSI
Arnas Brotzu - MAURIZIO MARCIAS
31 dicembre
Kid Yugi e Low-Red conquistano Alghero
29 dicembre
Droga: maxi sequestro ad Alghero
31 dicembre
Sassari, elettricista muore a Predda Niedda



