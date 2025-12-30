Alguer.it
S.A. 17:35
In 20mila al 30° Cap d´Any con Gabry Ponte
Circa 20 mila persone hanno assistito alla notte di San Silvestro nell´area portuale di Alghero, con l´area concerti che ha ampiamente raggiunto la capienza di 15 mila presenze e con una gran folla di circa 5 mila persone che ha assistito allo spettacolo nella zona adiacente. Le immagini
In 20mila al 30° Cap d´Any con Gabry Ponte




ALGHERO - Notti Magiche ad Alghero, la terza serata chiude col botto con lo show di Gabry Ponte. Circa 20 mila persone hanno assistito alla notte di San Silvestro nell'area portuale di Alghero, con l'area concerti che ha ampiamente e in pochissimo tempo raggiunto la capienza di 15 mila presenze e con una gran folla di circa 5 mila persone che ha assistito allo spettacolo nella zona adiacente. Un'altra serata da sold-out, l'ultima delle tre in cartellone per il 30° Cap d'Any a l'Alguer che conferma la assoluta validità della scelta che ha generato tanto entusiasmo e partecipazione da parte di un pubblico intergenerazionale. Da Raf (7 mila presenze) a Kid Yugi e Low-Red ( 9 mila ) a Gabry Ponte ( 20mila ), Alghero è protagonista in Sardegna con l'ennesimo successo che in tre serate ha richiamato in totale circa 36 mila persone.

«Abbiamo accolto l’arrivo del 2026 con la musica travolgente di Gabry Ponte, sotto il segno della festa, dell’entusiasmo e della condivisione, a conclusione di una tre giorni di grande fascino e attrattività – commenta con soddisfazione il sindaco Raimondo Cacciotto - con una regia sempre più coordinata e integrata con le altre città del Nord Ovest e della Sardegna tutta, il capodanno può contribuire ad attrarre persone nel periodo invernale. Grazie alla Regione Sardegna e all'assessore Franco Cuccureddu in particolare. E grazie a tutte le forze dell'ordine, alla Polizia Locale, alla Fondazione Alghero e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato per garantire lo svolgersi ordinato e sicuro degli eventi. Che il nuovo anno – è l'augurio del primo cittadino di Alghero - porti a ciascuno serenità, pace e nuove opportunità, e che ci trovi sempre più uniti, come comunità viva, accogliente e proiettata al futuro con rinnovata fiducia e speranza».

Notti magiche dell'inimitabile Cap d'Any, appunto, che per il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu «hanno confermato, ancora una volta, la forza identitaria e la capacità attrattiva di Alghero. Tre giorni pazzeschi, intensi, partecipati, sicuri, ricchi di musica, energia e condivisione, che hanno coinvolto la comunità e migliaia di visitatori in un clima straordinario. Desidero ringraziare le istituzioni, le forze dell’ordine, le associazioni, gli artisti e tutto lo staff organizzativo per il lavoro impeccabile. Un ringraziamento speciale – aggiunge - va al pubblico: cuore pulsante di questo evento, che con il suo entusiasmo ha reso ogni notte indimenticabile». L'edizione numero 30 del Cap d'Any de l'Alguer è realizzata dall'Amministrazione comunale di Alghero e da Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production col contributo della Regione Sardegna – Ass.to al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale. «Siamo soddisfatti dell'esito delle tre serate – commenta l'Assessora al Turismo Ornella Piras – e siamo contenti del fatto che la strategia che abbiamo messo in campo abbia funzionato. Avevamo preventivato di soddisfare pubblici diversi in modo che ognuno potesse trovare la propria dimensione e rispondere a diversi target. Capitolo a parte Gaby Punte, che è riuscito a far ballare tutti. Una grande attenzione anche i giovani, alle nostre band emergenti, per un progetto che ha ampiamente gratificato e che ci fa guardare con grande ottimismo a precorrere questa strada nelle prossime edizioni».
31/12/2025
Kid Yugi e Low-Red conquistano Alghero
Notti magiche ad Alghero, la seconda serata consacra il Cap d’Any grande evento intergenerazionale: 9mila giovani in piazza. Cresce l’attesa per lo show di San Silvestro con Gabry Ponte
30/12/2025
In 7mila per Raf, oggi Kid Yugi e Low-Red
Colpo d´occhio straordinario nel Piazzale della Pace di Alghero per il concerto di Raf. Oggi si replica con Kid Yugi e Low-Red, mercoledì 31 dicembre il grande show con Gabry Ponte. Le immagini
30/12/2025
Sons de l´Alguer Nova: concertone alla Pietraia
Artiste ed artisti che da tempo hanno scelto la lingua catalana di Alghero per produrre lavori discografici insieme alle nuove realtà che più recentemente si sono affacciate alla ribalta della programmazione culturale
