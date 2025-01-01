Cor 18:33 Promocamera: Maria Amelia Lai presidente Promocamera, Maria Amelia Lai presidente della nuova governance: La Giunta della Camera di Commercio di Sassari ha completato il rinnovamento dei suoi organismi



SASSARI - La Giunta della Camera di Commercio di Sassari ha completato il rinnovamento dei suoi organismi, nominando oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di Promocamera, l'Azienda Speciale camerale. La decisione segue l'insediamento del Consiglio camerale (lo scorso 29 settembre) e la nomina della Giunta stessa (15 ottobre). In questa occasione è stata ratificata la vicepresidenza di Giovanni Conoci che compone, con il presidente Stefano Visconti, la governance camerale insieme a Vittorio Beccu, Antonello Fois, Annalisa Luzzu e Marco Rau.



Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Promocamera, espressione delle categorie produttive locali, è stato deliberato all'unanimità. In linea con le disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, la Giunta ha stabilito che i componenti del CdA saranno al massimo cinque, un numero non superiore ai dipendenti attualmente in servizio presso l'Azienda. Il Presidente ha ribadito che le cariche sono onorifiche e svolte a titolo gratuito. Il Presidente Visconti ha presentato i nominativi proposti dalle Associazioni di categoria, che sono stati accolti favorevolmente dalla Giunta.



Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Promocamera è così composto: Presidente: Maria Amelia Lai (artigianato); Vice Presidente: Marina Deledda (artigianato); Componenti: Mario Ara (servizi e piccola impresa), Marco Locci e Stefano Taras (agricoltura). Il Presidente Visconti ha anche espresso un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente, guidato da Francesco Carboni. Ha lodato il gruppo per l'ottimo lavoro svolto, sempre al servizio delle imprese e del territorio, sottolineando come si sia sempre operato in grande sintonia con la Giunta camerale, dimostrando lealtà, collaborazione e interpretando al meglio il ruolo dell'Azienda. Con queste nuove nomine, la Camera di Commercio di Sassari rafforza la sua governance territoriale per affrontare le sfide economiche future, ponendo alla guida di Promocamera figure rappresentative di assoluta valenza in rappresentanza del tessuto imprenditoriale locale.