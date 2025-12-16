Cor 9:11 Todde: Nuovo Civile cancellato

«Alghero merita verità e visione» Anche Fratelli ´d´Italia chiede chiarezza: «La Todde ha cancellato il finanziamento per il nuovo ospedale di Alghero questo dovrebbe dire il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, se volesse rappresentare con correttezza i fatti»



ALGHERO - «Gli interventi in corso sull’attuale struttura del Civile non sono frutto di nuove visioni di Todde, Di Nolfo o della sinistra pentastellata, ma lavori programmati e finanziati durante la scorsa amministrazione regionale, esclusivamente come soluzione temporanea, in attesa della costruzione del nuovo presidio ospedaliero. Presentarli oggi come “progetto per il futuro” è pura propaganda».



La realtà è un’altra e Fratelli d’Italia la denuncia da tempo: «il finanziamento per la costruzione del nuovo ospedale di Alghero è stato cancellato dalla Giunta Todde all’indomani del suo insediamento. Una scelta formalizzata con l’annullamento degli atti che ne prevedevano realizzazione e finanziamento, approvati nella precedente legislatura». Perfino alcuni autorevoli esponenti della maggioranza cittadina, come il consigliere Alberto Bamonti, chiedono chiarezza su risorse, tempi e scelte strategiche, evitando di spacciare per successo ciò che è, nei fatti, un arretramento del sistema sanitario del nord ovest.



«Quanto a Di Nolfo, forse sarebbe stato preferibile continuare sulla linea del silenzio che lo accompagna da quando è approdato a Cagliari, anziché intervenire per rivendicare quello che di fatto è un arretramento». Fratelli d’Italia ribadisce con fermezza la propria posizione: «Alghero ha diritto a un nuovo ospedale moderno che risponda alle esigenze dei prossimi decenni. Sulla sanità non possono esistere obbedienze di partito né silenzi comodi. Alghero merita verità, visione e coraggio politico».