S.A. 18:36 Alguer Summer Festival: ad agosto lo spettacolo del K-pop A dare voce e carattere allo show saranno i cantanti dal vivo, il brillante trio femminile, e soprattutto la straordinaria band dei SODA POP, un corpo di ballo composto da 10 performer. Appuntamento sabato 8 agosto 2026



ALGHERO - Un’esperienza immersiva che fonde musica, narrazione e visual: tra battaglie epiche contro forze oscure e l’energia travolgente del K-pop, lo spettacolo coinvolge il pubblico in un viaggio dove azione e ritmo si uniscono in un’esplosione di emozioni. Arriverà ad Alghero all’interno del già ricco e variegato cartellone dell’Alguer Summer Festival sabato 8 agosto 2026 per una data di Teatro Apparte in collaborazione con Authentic JAM e Shining Production. L’Alguer Summer Festival è la rassegna musicale organizzata da Shining Production nel mese di agosto presso l’Anfiteatro Ivan Graziani, in collaborazione con Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Roble Factory, che ha già annunciato nomi come Il Volo, Caparezza, Claudio Baglioni, Litfiba, Mannarino e Fiorella Mannoia.



A dare voce e carattere allo show saranno i cantanti dal vivo, il brillante trio femminile, e soprattutto la straordinaria band dei SODA POP, capace di ricreare con autenticità e potenza l’universo sonoro tipico del K-pop. A trasformare ogni scena in un vortice coreografico, un corpo di ballo composto da 10 performer, che con precisione e dinamismo dà vita a movimenti spettacolari. Ad accompagnare il pubblico con simpatia e spirito giocoso, la presenza iconica della Mascotte Tiger. Lo spettacolo prende forma attraverso un allestimento scenico dal forte impatto visivo: luci laser, LED wall, effetti speciali luminosi e visual immersivi che trasformano il palco in un ambiente futuristico e sorprendente.