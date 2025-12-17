 Skin ADV
Nadal en Polifonia ad Alghero
Cor 6:15
Nadal en Polifonia ad Alghero
Prosegue la 29esima edizione di Estudi Polifònic, la rassegna concertistica organizzata dal Coro Polifonico Algherese sotto la direzione artistica del maestro Ugo Spanu. In occasione delle festività, il programma propone “Nadal en Polifonia”, un appuntamento di grande suggestione dedicato alla grande tradizione della musica corale natalizia
Nadal en Polifonia ad Alghero

ALGHERO - L’evento si terrà lunedì 22 dicembre, alle ore 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria, e vedrà la partecipazione di quattro formazioni corali. Ad aprire la serata saranno il Joves Ensemble e le Voci Bianche del Coro Polifonico Algherese, diretti dalla maestra Gabriella Mura. Seguirà il Coro Polifonico Algherese, che proporrà un repertorio di brani natalizi internazionali, offrendo un percorso musicale tra tradizione e spiritualità. Ospiti della serata saranno due prestigiose realtà corali della Sardegna.

La Polifonica Arborense di Oristano, fondata nel 1964, rappresenta da oltre sessant’anni un punto di riferimento per la cultura musicale polifonica regionale. Dopo una lunga e significativa storia come Cappella Musicale del Duomo di Oristano (1976–2009), dal 2022 è tornata ufficialmente a ricoprire questo ruolo. Sotto la direzione del maestro Alessio Carrus, il coro ha intrapreso un rinnovato percorso artistico, distinguendosi per importanti produzioni concertistiche e per la valorizzazione del repertorio sacro e sinfonico-corale.

Accanto ad essa si esibirà il Coro Polifonico “G.P. da Palestrina” di Cabras, fondato nel 1971 dal maestro Giuseppe Erdas, tra le formazioni corali più longeve e autorevoli dell’Isola. Dal 1980 è Coro di Cappella della Chiesa di Santa Maria Vergine Assunta di Cabras e vanta oltre cinquant’anni di attività e circa 560 concerti in Sardegna, nel resto d’Italia e all’Estero. Il suo ampio repertorio, che comprende oltre 300 brani, spazia dalla polifonia rinascimentale alla musica contemporanea, includendo il repertorio sinfonico-corale classico e barocco, spesso proposto con il supporto di una formazione orchestrale.

La rassegna Estudi Polifònic è realizzata con il contributo del programma strategico della Camera di Commercio di Sassari “Salude & Trigu”, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna, e con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. L'appuntamento è quindi per lunedì 22 dicembre, alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria.
20 dicembre
Todde: Nuovo Civile cancellato. «Alghero merita verità e visione»
20 dicembre
«La Sardegna non diventi colonia 41bis»
20 dicembre
Tavolo verde, Agus si presenta



