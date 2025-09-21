Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAutomobilismo › «Rally mondiale, i contratti si rispettano»
Cor 15:09
«Rally mondiale, i contratti si rispettano»
Il deputato del Movimento 5 Stelle sassarese, Mario Perantoni replica all’onorevole Deidda (FdI): Siamo al fianco della presidente Todde in questa battaglia
«Rally mondiale, i contratti si rispettano»

ALGHDERO - «Leggo in un comunicato che l’onorevole Deidda, proprio come piace fare alla Presidente Meloni e ai suoi ministri, tenta di distrarre l’attenzione dal vero tema, rifugiandosi in sterili giri di parole. Ricordo all’onorevole che l’ACI ha sottoscritto un contratto triennale, valido per gli anni 2025, 2026 e 2027, che prevede il Mondiale Rally in Sardegna. E, caro Presidente Deidda, i contratti si rispettano: qualora si manifestassero condizioni diverse, prima di ogni decisione si apre un negoziato senza imposizioni unilaterali e senza che a subirne le conseguenze siano i cittadini sardi.

È inutile spostare l’attenzione su altro: significherebbe accettare in silenzio un ridimensionamento ingiustificato e una perdita economica e di immagine enorme per la nostra Regione. Parlare di altre competizioni e non preoccuparsi del Mondiale dimostra solo la totale indifferenza del governo e dei parlamentari sardi di destra, in particolare FDI, verso i propri concittadini. Siamo al fianco della presidente Todde in questa battaglia, perché sta dimostrando, come sempre, di tenere davvero agli interessi della Sardegna; a differenza dei cosiddetti “patrioti” che lavorano contro di essa», conclude Mario Perantoni.

Nella foto: Mario Perantoni ad Alghero
23 settembre
Associazioni culturali protagoniste, nuovo corso ad Alghero
23 settembre
Nonno vigile, domande ad Alghero
23 settembre
Tenta l´imbarco con 60mila euro non dichiarati



