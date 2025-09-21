Cor 17:05 «Rally in Sardegna spot per l´Italia intera» Il consigliere comunale algherese Pietro Sartore sferzante contro l´ipotesi di trasferimento della tappa italiana del Wrc: ha dato lustro all´Italia intera, assurdo perdere un simile spot in campo turistico



ALGHERO - «Il Rally Italia Sardegna da 22 anni si svolge nella nostra isola e non per caso. Le tappe sarde sono state in modo unanime considerate tra le più belle dell’intero campionato mondiale. Quella costiera che ha come sfondo la bellezza dell’Argentiera, addirittura, è stata ripetutamente riconosciuta come la più spettacolare dell’intero circuito mondiale».



«Il Rally in Sardegna ha rappresentato un enorme spot per l’Italia intera e ha, ovviamente, portato una grande pubblicità alla nostra Isola. Per queste ragioni, oggi, non ha alcun senso la ventilata ipotesi di spostare il Rally dalla nostra regione e per tali motivi credo che gli esponenti politici, di qualunque colore essi siano, debbano unirsi per difendere il Rally di Sardegna, che ha dato grande lustro alla nostra regione e all’Italia intera».



«Di questo va solo convinta la politica romana, seguendo tutti il lavoro che a più livelli stanno svolgendo i comuni di Alghero e Olbia con la Regione Sardegna in testa» chiude Pietro Sartore (nella foto), consigliere comunale ad Alghero nelle fila del Partito democratico.