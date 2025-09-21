Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAutomobilismo › «Rally in Sardegna spot per l´Italia intera»
Cor 17:05
«Rally in Sardegna spot per l´Italia intera»
Il consigliere comunale algherese Pietro Sartore sferzante contro l´ipotesi di trasferimento della tappa italiana del Wrc: ha dato lustro all´Italia intera, assurdo perdere un simile spot in campo turistico
«Rally in Sardegna <i>spot</i> per l´Italia intera»

ALGHERO - «Il Rally Italia Sardegna da 22 anni si svolge nella nostra isola e non per caso. Le tappe sarde sono state in modo unanime considerate tra le più belle dell’intero campionato mondiale. Quella costiera che ha come sfondo la bellezza dell’Argentiera, addirittura, è stata ripetutamente riconosciuta come la più spettacolare dell’intero circuito mondiale».

«Il Rally in Sardegna ha rappresentato un enorme spot per l’Italia intera e ha, ovviamente, portato una grande pubblicità alla nostra Isola. Per queste ragioni, oggi, non ha alcun senso la ventilata ipotesi di spostare il Rally dalla nostra regione e per tali motivi credo che gli esponenti politici, di qualunque colore essi siano, debbano unirsi per difendere il Rally di Sardegna, che ha dato grande lustro alla nostra regione e all’Italia intera».

«Di questo va solo convinta la politica romana, seguendo tutti il lavoro che a più livelli stanno svolgendo i comuni di Alghero e Olbia con la Regione Sardegna in testa» chiude Pietro Sartore (nella foto), consigliere comunale ad Alghero nelle fila del Partito democratico.
23 settembre
Associazioni culturali protagoniste, nuovo corso ad Alghero
23 settembre
Nonno vigile, domande ad Alghero
23 settembre
Tenta l´imbarco con 60mila euro non dichiarati



