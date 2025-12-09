 Skin ADV
Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilità › Verso Circonvallazione: aperta rotatoria del Carmine
S.A. 14:00
Verso Circonvallazione: aperta rotatoria del Carmine
Si tratta di un primo step di definizione nell’ambito dell’appalto della Circonvallazione. Eliminati i semafori, la viabilità ora si snoda con più fluidità verso il quartiere del Carmine
Verso Circonvallazione: aperta rotatoria del Carmine

ALGHERO - Ad Alghero, da ieri è aperta al traffico la rotatoria sulla via Vittorio Emanuele, con una viabilità di cantiere. Si tratta di un primo step di definizione nell’ambito dell’appalto della Circonvallazione. Eliminati i semafori, la viabilità ora si snoda con più fluidità verso il quartiere del Carmine. La previsione è ora incentrata sul proseguimento dell’opera per rendere fruibile il tratto ricompreso tra le rotatorie 5 e 3 (via Vittorio Emanuele - via Carrabuffas) che porteranno poi al completamento dell’intera infrastruttura viaria.
