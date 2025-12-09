S.A. 16:00 «Treno Idrogeno, la Commissione Speciale ha fallito» Lo sfogo di Tiziana Lai del Comitato Zonale Nurra sul progetto del treno a idrogeno nel territorio algherese e la sua bocciatura del lavoro svolto dalla Commissione speciale



ALGHERO - «Si è tenuta ieri l’ultima seduta della Commissione Speciale “Treno a Idrogeno”, convocata per l’illustrazione della relazione conclusiva dei lavori. Ancora una volta, però, ci siamo trovati di fronte all’ennesima missione incompiuta della politica. Con grande delusione e amarezza dobbiamo constatare che, per l’ennesima volta, le istanze della popolazione sono state completamente ignorate e che la politica non è stata in grado di svolgere un’analisi reale e approfondita. Consiglieri e pubblico presente hanno assistito alla semplice esposizione di una relazione tecnica sul progetto, limitata alla descrizione delle procedure e di due ipotesi di tracciato. Ma la Commissione Speciale avrebbe dovuto avere – e ha – un ruolo ben diverso».



Lo sfogo è di Tiziana Lai, presidente del Comitato Zonale Nurra, da sempre contrario al progetto del treno nel territorio algherese. La numero uno del Consorzio lamenta l'inerzia della commissione rispetto alle sue prerogative e obiettivi: «nessuna analisi delle criticità emerse durante le audizioni con associazioni e comitati, nessuna valutazione costi/benefici tra le diverse soluzioni trasportistiche in relazione alle reali esigenze del territorio. Nessun documento elaborato dai commissari che raccogliesse le risultanze delle audizioni. Solo una relazione tecnica, predisposta da altri, letta e recepita passivamente, peraltro fuori contesto. Una vera e propria mortificazione del ruolo del Consiglio comunale».



E conclude: «A questo punto è lecito chiedersi: a cosa è servita la Commissione Speciale, se non ha prodotto alcun risultato, non ha portato alcun atto all’attenzione del Consiglio, non ha espresso posizioni né elaborato proposte? Ma la vera domanda, oggi, è un’altra: chi decide il futuro di Alghero, se nemmeno i nostri amministratori sono in grado di esercitare fino in fondo il proprio ruolo? Un’opera da 330 milioni di euro, che graverà sulle casse pubbliche, rischia di diventare l’ennesima incompiuta, di devastare il territorio e di rappresentare una grave minaccia per l’ambiente, il paesaggio con l’Amministrazione comunale che rimane muta e sorda alle istanze dei cittadini».



Nella foto: Tiziana Lai