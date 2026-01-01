Alguer.it
S.A. 16:03
Futsal Fc Alghero torna alla vittoria
Espugnato il difficile e ostile campo di Decimomannu. Una vittoria pesante che consente ai giallorossi di rimanere saldamente nel gruppo di alta quota, alle spalle della capolista
ALGHERO - Torna alla vittoria la Futsal FC Alghero, che espugna il difficile e ostile campo di Decimomannu, conquistando tre punti fondamentali per la classifica. Una vittoria pesante che consente ai giallorossi di rimanere saldamente nel gruppo di alta quota, alle spalle della capolista Sestu e della Villacidrese. Ottima la prova dei ragazzi guidati da Mister Tente, autori di sei reti e protagonisti di una prestazione convincente, soprattutto sotto il profilo caratteriale, dimostrando solidità, determinazione e grande spirito di squadra.

Continua a regalare soddisfazioni anche la categoria Under 19, allenata da Mister Neri, coadiuvato da Mister Pica e dallo stesso Mister Tente. I giovani giallorossi superano il Villasor in trasferta, consolidano la vetta della classifica e conquistano la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia U19. Un traguardo importante per la società, che sta lavorando per poter ospitare la manifestazione nella penultima domenica di febbraio presso il Palamanchia. Lo sguardo ora è rivolto al prossimo impegno della prima squadra: sabato 24 gennaio alle ore 15:30, tra le mura amiche, andrà in scena il big match contro la Villacidrese, una sfida di altissimo livello che si preannuncia aperta a qualsiasi risultato. La società coglie l’occasione per chiamare a raccolta tutti i tifosi e invita la città a sostenere la squadra nel palazzetto cittadino, per spingere i ragazzi verso un’altra grande prestazione.
