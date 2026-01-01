Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Alghero, vittoria al fotofinish
Cor 10:05
Alghero, vittoria al fotofinish
Virdis la decide nel recupero con un rasoterra violentissimo dai 25 metri. L’Alghero supera di misura l’Ozierese. Sono venti successi in altrettante partite disputate: il record si allunga
Alghero, vittoria al fotofinish

ALGHERO - Primo tempo bloccato e molto tattico, con poche occasioni da una parte e dall’altra. L’unico vero sussulto arriva da una rete annullata dell’Ozierese, che tiene il risultato sullo 0-0 all’intervallo. Nella ripresa la gara si accende. L’Alghero va vicino al gol al 7’, con una conclusione deviata in angolo. Al 11’ è Fadda a colpire al volo sugli sviluppi di un corner, mandando la palla di poco a lato. I padroni di casa provano a rispondere in ripartenza, ma da buona posizione sprecano calciando in fallo laterale.

Ancora Alghero pericoloso con Fadda, che di testa su punizione di Roccuzzo costringe il portiere a un intervento straordinario, volando all’incrocio e mandando in angolo. L’Ozierese si fa vedere con il numero 3, bravo a scendere sulla sinistra e a creare pericoli prima del corner guadagnato.
Nel finale i giallorossi sfiorano il vantaggio: discesa di Marras sulla destra, palla in mezzo per Marcangeli che trova l’ennesimo miracolo del portiere; sulla respinta si avventa Barboza, ma la sua conclusione termina fuori di un soffio.

Quando lo 0-0 sembra ormai definitivo, al primo minuto di recupero arriva la giocata che decide la partita. Cross dalla destra, la difesa respinge corto e al limite dell’area si avventa Virdis: destro potentissimo dai 25 metri, un rasoterra violento che si infila all’angolino sinistro, imparabile.
Finisce 0-1 per l’Alghero, che centra la ventesima vittoria su venti partite, resta primo a punteggio pieno e conferma una volta di più il carattere e la forza di una squadra che non smette mai di credere fino all’ultimo secondo.

OZIERESE-ALGHERO 0-1
ALGHERO: Carta, Puttolu, Mereu, A. Pinna, Fadda, Baraye, Daga, Roccuzzo, Mula, Barboza, Virdis. In panchina: Piga, Milia, Marcangeli, Martinelli, Carboni, Marras A., Chessa, Cossu, Nieddu. Allenatore: Mauro Giorico. OZIERESE: Baldazzi, Farina, Matos, Mendez, Passos, Soares, Marongiu, Peters, Ferro, A. Fantasia, Apeddu. In panchina: Demarcus, Cola, Sanna, Molinu, M. Columbu, G. Fantasia, Sina, L. Columbu, Mattea. Allenatore: Christian Mura ARBITRO: Francesco Orru di Cagliari. RETI: Virdis (ALG).
