Cor 13:28 La Fc Alghero perde il derby a Olmedo La FC Alghero esce sconfitta dall’atteso incontro con l’Olmedo. 3 – 2 il finale al termine di una partita combattuta e ricca di episodi. L’avvio di gara è subito in salita per i giallorossi



ALGHERO - La FC Alghero esce sconfitta dall’atteso incontro con l’Olmedo. 3 – 2 il finale al termine di una partita combattuta e ricca di episodi. L’avvio di gara è subito in salita per i giallorossi: dopo appena 4 minuti la FC Alghero perde il centrocampista Correddu, costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Al suo posto entra Cingotti. Al 7’, al primo affondo, l’Olmedo passa in vantaggio: Sechi crossa da destra verso sinistra e Nemore anticipa la difesa giallorossa, insaccando alle spalle del portiere. La reazione degli algheresi non si fa attendere. Al 14’ la FC Alghero va vicinissima al pareggio con Federici, che calcia dalla destra trovando la difesa di casa pronta a respingere il pallone quasi sulla linea di porta, deviandolo in calcio d’angolo. Al 20’ è Pintus a far venire i brividi alla retroguardia olmedese con un tiro dal limite che termina di poco sul fondo.



Alla mezz’ora si rende pericoloso anche l’Olmedo con Lisci, il cui tentativo sorvola la traversa. Il pareggio giallorosso arriva al 35’: Federico Serra serve Federici in area, l’attaccante algherese appoggia per Pintus che supera un paio di avversari e calcia in porta trovando la rete dell’1-1. Nella ripresa i padroni di casa partono forte e dopo appena due minuti si riportano in vantaggio con un bel tiro di Tedde dal vertice sinistro dell’area di rigore, che si insacca all’angolo opposto. Al 53’, con i giallorossi in bambola, arriva anche il terzo gol dell’Olmedo: Sechi si invola indisturbato in area e batte il portiere per il 3-1.



La FC Alghero non molla e, dopo una girandola di sostituzioni, riesce a riaprire la partita al 67’ grazie proprio a due nuovi entrati: Marrosu crossa dalla sinistra e Cherchi anticipa il diretto marcatore, spedendo il pallone in rete per il 3-2. Nel finale i giallorossi provano a completare la rimonta. All’81’ Federici, servito ancora da Marrosu, calcia di poco a lato. Al 90’ è Pintus a tentare la conclusione dalla distanza, ma Marrosu blocca a terra. I minuti conclusivi sono concitati, ma il risultato non cambia. Tre punti importanti per l’Olmedo. Per la FC Alghero una sconfitta amara, ma con la matematica che continua a tenere vivo l’obiettivo salvezza, che la squadra algherese è determinata a inseguire fino all’ultimo minuto.