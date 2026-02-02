Alguer.it
13:41
La corazzata Alghero ospita Stintino
Sabato 7 febbraio, allo stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, i giallorossi affronteranno lo Stintino. Calcio d’inizio fissato per le ore 15:00
La corazzata Alghero ospita Stintino

ALGHERO - Sabato 7 febbraio, allo stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, i giallorossi affronteranno lo Stintino. Calcio d’inizio fissato per le ore 15:00. L’Alghero si presenta all’appuntamento forte di un percorso semplicemente straordinario: 21 vittorie in altrettante gare disputate, un cammino impeccabile che conferma la solidità, la continuità e l’identità di una squadra costruita per recitare un ruolo da protagonista assoluta. I giallorossi arrivano inoltre dal successo casalingo ottenuto contro il Tuttavista Galtellì, ennesima dimostrazione di compattezza e mentalità vincente.

Di fronte ci sarà uno Stintino in fiducia, reduce da una vittoria interna contro il Bosa, risultato che ha dato entusiasmo e consapevolezza al gruppo. Una formazione organizzata e determinata, pronta a giocarsi le proprie chance con attenzione e spirito battagliero. Per l’Alghero sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e affrontare la sfida con il giusto approccio, rispettando l’avversario ma continuando a imporre il proprio gioco, con l’obiettivo di proseguire la marcia in vetta e difendere il primato giornata dopo giornata.
