Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › L´Alghero ospita il Tuttavista Galtellì
S.A. 13:33
L´Alghero ospita il Tuttavista Galtellì
I giallorossi ospiteranno il Tuttavista Galtellì in cerca di riscatto, attualmente fanalino di coda del campionato con 6 punti all’attivo. Primo posto in classifica a punteggio pieno per l´Alghero
L´Alghero ospita il Tuttavista Galtellì

ALGHERO - Domenica 1 febbraio, allo stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, i giallorossi ospiteranno il Tuttavista Galtellì. Calcio d’inizio fissato per le ore 15:00. L’Alghero arriva all’appuntamento forte di un cammino fin qui impeccabile: primo posto in classifica a punteggio pieno, nessun pareggio e nessuna sconfitta, a conferma di una stagione costruita su solidità, continuità e grande spirito di squadra.

Di fronte ci sarà un Tuttavista Galtellì in cerca di riscatto, attualmente fanalino di coda del campionato con 6 punti all’attivo, reduce dalla sconfitta interna contro il Thiesi. Una squadra che, nonostante la posizione in classifica, cercherà di giocarsi le proprie chance con orgoglio e determinazione. Per l’Alghero sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e affrontare la gara con il giusto atteggiamento, rispettando l’avversario ma continuando a imporre il proprio gioco, con l’obiettivo di proseguire la marcia in vetta e difendere il primato conquistato giornata dopo giornata.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:48
Fc Alghero cerca il riscatto contro Siligo
La gara si giocherà al campo comunale di Cheremule, con calcio di inizio alle ore 15. I giallorossi di mister Tommaso Movilli arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta maturata nell’ultimo turno contro l’Olmedo e sono determinati a riscattarsi
26/1Alghero, vittoria al fotofinish
25/1La Fc Alghero perde il derby a Olmedo
22/1L'Alghero dei record in trasferta ad Ozieri
21/1Futsal Fc Alghero torna alla vittoria
22/1Fc Alghero: è derby salvezza contro Olmedo
18/1Alghero, poker di gol a Coghinas
18/1Fc Alghero, pareggio contro la vice capolista
15/1La capolista Alghero in trasferta contro il Coghinas
15/1Ninni Corda direttore area tecnica all´Olbia
14/1Fc Alghero cambia allenatore: arriva Movilli
« indietro archivio calcio »
29 gennaio
«Sfregio alla lapide ad Alghero, ora basta»
29 gennaio
Alghero esclusa da fondi Ue Fesr. «Un altro ceffone dalla Regione»
29 gennaio
«Spiagge più facili al Lido, Maria Pia, Mugoni»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)