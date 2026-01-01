S.A. 13:33 L´Alghero ospita il Tuttavista Galtellì I giallorossi ospiteranno il Tuttavista Galtellì in cerca di riscatto, attualmente fanalino di coda del campionato con 6 punti all’attivo. Primo posto in classifica a punteggio pieno per l´Alghero



ALGHERO - Domenica 1 febbraio, allo stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, i giallorossi ospiteranno il Tuttavista Galtellì. Calcio d’inizio fissato per le ore 15:00. L’Alghero arriva all’appuntamento forte di un cammino fin qui impeccabile: primo posto in classifica a punteggio pieno, nessun pareggio e nessuna sconfitta, a conferma di una stagione costruita su solidità, continuità e grande spirito di squadra.



Di fronte ci sarà un Tuttavista Galtellì in cerca di riscatto, attualmente fanalino di coda del campionato con 6 punti all’attivo, reduce dalla sconfitta interna contro il Thiesi. Una squadra che, nonostante la posizione in classifica, cercherà di giocarsi le proprie chance con orgoglio e determinazione. Per l’Alghero sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e affrontare la gara con il giusto atteggiamento, rispettando l’avversario ma continuando a imporre il proprio gioco, con l’obiettivo di proseguire la marcia in vetta e difendere il primato conquistato giornata dopo giornata.