Fc Alghero cerca il riscatto contro Siligo

ALGHERO - La FC Alghero si prepara alla trasferta di domenica 1 febbraio sul campo del Siligo, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, girone D, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi in chiave salvezza. La gara si giocherà al campo comunale di Cheremule, con calcio di inizio alle ore 15. I giallorossi di mister Tommaso Movilli arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta maturata nell’ultimo turno contro l’Olmedo e sono determinati a riscattarsi immediatamente. La sfida contro il Siligo, avversario diretto e alla portata, rappresenta un banco di prova importante per misurare solidità e carattere della squadra in questa fase del campionato.



Rispetto alla gara precedente, lo staff tecnico potrà contare sul rientro del difensore Andrea Peana, che torna a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica. Assenza certa, invece, quella del centrocampista Roberto Correddu, fermato dal giudice sportivo. Per il resto, il gruppo sarà al completo e pronto ad affrontare una partita che si preannuncia intensa e combattuta.



L’obiettivo della FC Alghero è chiaro come sottolinea il capitano Carlo Pintus: “dobbiamo tornare da Siligo con un risultato positivo, dando continuità al lavoro svolto in settimana e confermando la determinazione di una squadra decisa a lottare fino in fondo per raggiungere la salvezza. Alla fine del campionato di aspettano 13 finali, e proveremo a tutti i costi nel centrare quella che ad oggi appare un’impresa.



Nella foto: il capitano Carlo Pintus