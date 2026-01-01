S.A. 12:14 L'Alghero dei record in trasferta ad Ozieri Domenica 25 gennaio, allo stadio “Angelo Masala” di Ozieri, l’Alghero affronterà l’Ozierese. Fischio d’inizio fissato alle ore 15, per la 20a giornata del Campionato di Promozione



ALGHERO - La 20a giornata, che avrebbe visto i giallorossi impegnati contro la Macomerese, è stata rinviata a causa dell’allerta meteo che ha interessato il territorio, interrompendo temporaneamente il cammino dell’Alghero. La squadra arriva però a questo nuovo appuntamento forte della preziosa vittoria esterna sul campo di Santa Maria Coghinas, successo che ha permesso di confermare il record di vittorie consecutive e il primo posto in classifica a punteggio pieno. Un percorso fin qui straordinario, costruito su solidità, organizzazione e grande spirito di gruppo, che ha portato l’Alghero a imporsi come riferimento del campionato.



Di fronte ci sarà un’Ozierese in grande forma, come testimonia anche la classifica: dopo una serie di scontri diretti di alto livello, i padroni di casa occupano attualmente la seconda posizione insieme al Bonorva. Una squadra compatta, ambiziosa e determinata, pronta a dare battaglia davanti al proprio pubblico. Per l’Alghero sarà una sfida impegnativa, da affrontare con rispetto ma anche con la consueta personalità, cercando di dare continuità al proprio percorso e di difendere la vetta della classifica, facendo leva sull’identità costruita giornata dopo giornata.