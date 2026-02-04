S.A. 16:16 Fc Alghero ospita Porto Torres Partita fondamentale in ottica salvezza. La formazione algherese arriva all’appuntamento con il morale alto dopo la preziosa vittoria esterna sul campo del Siligo, un successo che ha dato nuova fiducia all’ambiente



ALGHERO - La FC Alghero torna in campo domenica 08 febbraio, alle ore 15, per la quarta giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, girone D. I giallorossi ospiteranno il Porto Torres al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo, in una sfida importante in chiave salvezza. La formazione algherese arriva all’appuntamento con il morale alto dopo la preziosa vittoria esterna sul campo del Siligo, un successo che ha dato nuova fiducia all’ambiente. L’obiettivo è chiaro: centrare un altro risultato positivo per proseguire il cammino verso la salvezza. Buone notizie per mister Movilli, che per l’occasione recupera il centrocampista Roberto Correddu, rientrato dopo aver scontato la giornata di squalifica, anche se dovrà fare a meno del centrocampista Andrea Mameli infortunato.



Per il resto, rosa quasi al completo con qualche dubbio, diverse soluzioni a disposizione e possibili novità nell’undici iniziale rispetto alla gara di domenica scorsa. Il Porto Torres, che precede la FC Alghero in classifica con 24 punti, rappresenta un avversario alla portata dei giallorossi, chiamati a una prova di carattere davanti al proprio pubblico. Mentre il tecnico Tommaso Movilli preferisce non parlare, ma lavorare per centrare l’obiettivo salvezza, il capitano Carlo Pintus che contro il Siligo ha siglato il suo ottavo gol stagionale, sprona i suoi: «contro il Porto Torres dobbiamo assolutamente cercare i tre punti per proseguire il cammino verso la salvezza. La vittoria sul campo del Siligo ha messo in mostra una Fc Alghero viva che, con grinta e carattere, ha conquistato tre punti molto importanti. Il Porto Torres è una buona squadra, ma sono convinto che domenica potremmo toglierci delle belle soddisfazioni».



Nella foto: l'esultanza di Carlo Pintus dopo il gol al Siligo