Yacht Club Alghero chiude l´anno con nuovi obiettivi

ALGHERO - Una festa di fine anno molto partecipata che ha regalato momenti emozionanti ha chiuso il 2025 dello Yacht Club Alghero. Un anno ricco di soddisfazioni e di appuntamenti che il direttivo, condotto per il secondo mandato dal presidente Pierpaolo Carta, ha voluto organizzare intrecciando rapporti con altre associazioni e realtà cittadine rendendo questo sodalizio velico sempre più parte del tessuto sportivo e sociale della città. Non solo scuola vela e settore agonistico a rendere orgogliosi soci e istruttori ma anche tante iniziative a favore del sociale che hanno permesso allo YCA di fare la sua parte nella società algherese.



Grande apporto lo hanno dato le famiglie e i simpatizzanti del sodalizio algherese che non hanno mai mancato la chiamata alle diverse attività, in special modo quelle benefiche. L’importanza dell’inclusione, poi, ha sottolineato come lo YCA sia sempre più aperto e proiettato a far conoscere lo sport della vela a tutti e in questa direzione và l’impegno preso con i diversamente abili che hanno potuto provare la bellissima esperienza di andar per mare. Lo Yacht Club Alghero con la sua scuola vela, intitolata a “Paolo Emilio Zoagli” è sempre tra le prime in Italia e di anno in anno vede una crescita nelle adesioni.



E dalla scuola vela si passa poi all’agonistica, vero campo di gara ed esperienza. Un impegno costante che dura 12 mesi l’anno e che vede il fulcro in estate. «Volevamo che il club crescesse ritagliandosi una posizione tra le realtà sportive più attive della città. Credo di poter affermare che il 2025 è stato un anno di grande impegno che ci ha restituito tante soddisfazioni – ha dichiarato il Presidente dello YCA, Pierpaolo Carta. Le iniziative benefiche e l’impegno di tutti testimoniano che il club non ha solo una mission sportiva e i risultati concreti lo dimostrano. Un ringraziamento a tutti. Dai soci, agli atleti e alle loro famiglie. A tutti gli enti ed associazioni con cui abbiamo avuto onore e piacere di collaborare. Siamo orgogliosi di ciò che stiamo costruendo e della crescita che, di anno in anno, viene riconosciuta al nostro club. Appuntamento al 2026 che speriamo possa essere altrettanto bello e soddisfacente».