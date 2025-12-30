Alguer.it
Il Cap d´Any è il vero Capodanno della Sardegna
Pietro Sartore 9:00
L'opinione di Pietro Sartore
Il Cap d´Any è il vero Capodanno della Sardegna
<i>Il Cap d´Any è il vero Capodanno della Sardegna</i>

Il meraviglioso spettacolo dance di Gabry Ponte ha chiuso nel migliore dei modi una riuscitissima tre giorni di festeggiamenti, confermando Alghero e il suo Cap d’Any come il primo Capodanno di Sardegna, al vertice da 30 anni. Anche i più scettici e i critici di professione sono stati travolti dallo spettacolo musicale di una delle icone della musica dance internazionale, che ha trasformato il porto di Alghero in una enorme sala da ballo, coinvolgendo migliaia di persone tra residenti e visitatori. Complimenti vivissimi alla oliata macchina della Fondazione Alghero e al suo vulcanico presidente, Graziano Porcu, che, insieme alla Shining production, sono stati capaci di costruire una formidabile 3 giorni di divertimento, che ha accontentato tutte le generazioni. D’altronde Alghero è il suo Cap d’Any non falliscono mai e durano nel tempo. Da quando Antonio Costantino e l’Azienda Autonoma inventarono il brand del Cap d’Any, che resiste incontrastato da 30 anni, fino agli ultimi capodanni quando, da presidenti della fondazione, prima Massimo Cadeddu, che inventò il format in più giorni e poi Andrea Delogu, che lo fece diventare una tre giorni, con in aggiunta l’intuizione di spostare lo spettacolo dal porto al Piazzale della Pace, hanno mantenuto in vetta il Capodanno algherese. Insomma, cambiano le amministrazioni, cambiano i presidenti della fondazione, cambiano i cantanti e cambiano gli attori principali, ma, se ne facciano tutti una ragione, quando si parla di Capodanno in Sardegna bisogna parlare solo di Alghero e dell’unico e vero Capodanno di Sardegna, il Cap d’Any de l’Alguer!

*Consigliere comunale del Pd
17:35
In 20mila al 30° Cap d´Any con Gabry Ponte
Circa 20 mila persone hanno assistito alla notte di San Silvestro nell´area portuale di Alghero, con l´area concerti che ha ampiamente raggiunto la capienza di 15 mila presenze e con una gran folla di circa 5 mila persone che ha assistito allo spettacolo nella zona adiacente. Le immagini
9:05
Folla da record a Sassari per Max Pezzali
Secondo le stime di forze dell’ordine e organizzatori, complessivamente hanno assistito allo show – tra l’area concerto e gli spazi attigui, all’interno della zona rossa – circa 35 mila persone
31/12/2025
Kid Yugi e Low-Red conquistano Alghero
Notti magiche ad Alghero, la seconda serata consacra il Cap d’Any grande evento intergenerazionale: 9mila giovani in piazza. Cresce l’attesa per lo show di San Silvestro con Gabry Ponte
30/12/2025
In 7mila per Raf, oggi Kid Yugi e Low-Red
Colpo d´occhio straordinario nel Piazzale della Pace di Alghero per il concerto di Raf. Oggi si replica con Kid Yugi e Low-Red, mercoledì 31 dicembre il grande show con Gabry Ponte. Le immagini
9:02
Anna e J-Ax salutano il 2026 a Castelsardo
Migliaia di persone, circa 10 mila, hanno affollato Piazza Nuova e dintorni per lo spettacolo che ha salutato il 2026 a Castelsardo
30/12/2025
Sons de l´Alguer Nova: concertone alla Pietraia
Artiste ed artisti che da tempo hanno scelto la lingua catalana di Alghero per produrre lavori discografici insieme alle nuove realtà che più recentemente si sono affacciate alla ribalta della programmazione culturale
2 gennaio
Capodanni in sicurezza nella Provincia di Sassari
2 gennaio
Aou Sassari, giù nascite nel 2025. Gravidanze sempre più complesse
2 gennaio
Folla da record a Sassari per Max Pezzali



