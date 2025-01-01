S.A. 15:00 Piano Regionale Trasporti: Commissione ad Alghero La commissione servirà per informare i consiglieri comunali dei passi previsti dall’iter per l’approvazione, che presenta l’occasione per chiunque, comprese le amministrazioni comunali, di presentare osservazioni entro la data del 22 dicembre



ALGHERO - Domani, martedi 25 novembre, si svolgerà la commissione urbanistica convocata dal presidente Emiliano Piras, con oggetto "Commissione informativa sull’iter di approvazione del Piano Regionale dei Trasporti", per una disamina del Progetto di Piano Regionale dei Trasporti. La settimana scorsa si è svolta a Sassari, alla presenza dell’assessore Barbara Manca, la presentazione del progetto di piano e dell’iter che dovrà portare all’approvazione dello stesso. «Da una prima lettura emergono alcuni elementi di riflessione relativi al sistema dei trasporti - commenta Emiliano Piras - che riguardano le previsioni sul territorio della nostra città, che sono state già messe in evidenza dopo una prima lettura delle carte dall’intervento dell’assessore Roberto Corbia, presente all'incontro; questi riguardano l’atavico problema della gestione del trasporto pubblico locale, che in un’ottica di Città Metropolitana si ritiene debba essere considerato nel suo complesso ed eventualmente gestito da un unico soggetto. Alcune lacune, inoltre, sia per quanto concerne Alghero come punto di approdo delle navi da crociera, altre ancora legate al ruolo futuro dell’aeroporto di Alghero e, non ultimo, riguardo al collegamento ferroviario Sorso- Sassari-Aeroporto-Alghero, il cui progetto già in fase avanzata, prevede la sperimentazione per i treni ad idrogeno». La commissione servirà per informare i consiglieri comunali dei passi previsti dall’iter per l’approvazione, che presenta l’occasione per chiunque, comprese le amministrazioni comunali, di presentare osservazioni entro la data del 22 dicembre.



Nella foto: Emiliano Piras