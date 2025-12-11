Cor 12:15 L´assessore Roberto Corbia vola a Montecitorio Enti locali per un Piano Casa Nazionale: lunedì 15 dicembre l´Assessore del comune di Alghero Roberto Corbia sarà presente alla conferenza stampa in programma a Montecitorio



ALGHERO - Lunedì 15 dicembre alle 14.30, presso la sala stampa della Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio, Via della Missione 4, Roma), si terrà la conferenza stampa dell’Alleanza municipalista per il diritto alla casa per presentare le proposte condivise per un Piano Casa Nazionale. «A un anno dal sit-in promosso dagli enti locali per richiamare l’attenzione del Governo sull’emergenza abitativa, rimasto inascoltato - riferiscono le assessore e gli assessori delle politiche abitative dei Comuni d'Italia che animano l'Alleanza - amministratrici e amministratori da tutta Italia tornano a Roma per illustrare un pacchetto di proposte strutturali per garantire il diritto all’abitare, dopo decenni di disinvestimento nazionale». Le proposte saranno presentate da un gruppo di assessore e assessori in rappresentanza delle oltre 40 città italiane aderenti, tra cui l’Assessore del Comune di Alghero Roberto Corbia (nella foto).