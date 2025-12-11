 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaUrbanistica › L´assessore Roberto Corbia vola a Montecitorio
Cor 12:15
L´assessore Roberto Corbia vola a Montecitorio
Enti locali per un Piano Casa Nazionale: lunedì 15 dicembre l´Assessore del comune di Alghero Roberto Corbia sarà presente alla conferenza stampa in programma a Montecitorio
L´assessore Roberto Corbia vola a Montecitorio

ALGHERO - Lunedì 15 dicembre alle 14.30, presso la sala stampa della Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio, Via della Missione 4, Roma), si terrà la conferenza stampa dell’Alleanza municipalista per il diritto alla casa per presentare le proposte condivise per un Piano Casa Nazionale. «A un anno dal sit-in promosso dagli enti locali per richiamare l’attenzione del Governo sull’emergenza abitativa, rimasto inascoltato - riferiscono le assessore e gli assessori delle politiche abitative dei Comuni d'Italia che animano l'Alleanza - amministratrici e amministratori da tutta Italia tornano a Roma per illustrare un pacchetto di proposte strutturali per garantire il diritto all’abitare, dopo decenni di disinvestimento nazionale». Le proposte saranno presentate da un gruppo di assessore e assessori in rappresentanza delle oltre 40 città italiane aderenti, tra cui l’Assessore del Comune di Alghero Roberto Corbia (nella foto).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/12Alghero: Piano Regionale Trasporti in Commissione
24/11Piano Regionale Trasporti: Commissione ad Alghero
15/11Urbanpromo, Spanedda e Casu a Firenze
7/11Porto Torres approva il Puc dopo 20 anni
13/9Obiettivo Puc, nasce Ufficio di Piano
3/9Ex Campi Tarragona, quale futuro. Giovedì un incontro pubblico
28/8«Centro storico snaturato e sovraccarico»
1/8Piano Particolareggiato Centro storico: via libera a Sorso
4/7Centro storico: via ai progetti di housing sociale a Sassari
17/6«Si mortifica la vocazione turistica di Alghero»
« indietro archivio urbanistica »
12 dicembre
Pesca nell´Amp: guerra tra i pescatori
12 dicembre
Cinema e giornalismo nella Giornata dei Migranti
12 dicembre
Pescatori divisi: il Parco cerca la mediazione



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)