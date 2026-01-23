Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaUrbanistica › Protezione Civile, piano aggiornato
Cor 17:56
Protezione Civile, piano aggiornato
L’aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Alghero è composto da otto modelli di intervento e relative cartografie, uno per ciascun rischio considerato
Protezione Civile, piano aggiornato

ALGHERO - L’Amministrazione Comunale di Alghero guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto, prosegue nel rafforzamento del sistema locale di Protezione Civile. Ieri la prima seduta per la presentazione dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune, con l’incontro della V Commissione e l’illustrazione delle integrazioni e dei nuovi scenari di rischio introdotti nel documento. Oltre all’adeguamento nelle procedure relative al rischio idraulico e idrogeologico, ai rischi incendi di interfaccia e boschivi, il Piano è stato aggiornato anche con le procedure operative per rischio mareggiate.

A introdurre i lavori, il Sindaco Raimondo Cacciotto, autorità comunale responsabile, il Presidente della V Commissione Christian Mulas, la dott.ssa Manuela Sedda, tecnico incaricato della redazione del Piano, il funzionario dell’ufficio Protezione Civile Ivana Pensé, il Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala e il Comandante della Compagnia Barracellare Riccardo Paddeu. Si tratta di un primo passaggio di illustrazione, a cui seguirà un altro incontro in cui è prevista la votazione del Piano così come integrato, per poi arrivare alla successiva tappa in Consiglio Comunale per l’approvazione. Il percorso di rafforzamento del sistema è stato avviato già nel dicembre scorso, con la decisione della Giunta, su proposta del Sindaco, di procedere all’aggiornamento del Piano e di stanziare contestualmente importanti risorse a favore delle associazioni di volontariato del territorio.

L’aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Alghero è composto da otto modelli di intervento e relative cartografie, uno per ciascun rischio considerato. «Vogliamo che lo strumento assuma caratteristiche di massima efficacia per rendere Alghero più pronta, più reattiva e più sicura» ha affermato Raimondo Cacciotto. «Prevenzione, coordinamento e pianificazione - specifica - sono le chiavi per affrontare eventi improvvisi o calamità che, purtroppo, negli ultimi anni hanno interessato anche la nostra città. Lavoriamo insieme alle associazioni locali : vogliamo sostenerle concretamente e valorizzare il ruolo insostituibile che svolgono ogni giorno a servizio della nostra comunità». Al termine della riunione della Commissione consiliare, il Sindaco, con il Presidente Mulas, ha ricevuto le organizzazioni di volontariato per l’illustrazione dei contenuti dell’elaborato. Parallelamente al percorso consiliare, l'Amministrazione comunale avvia il percorso formativo del COC, il coinvolgimento dei Barracelli e delle OdV e, progressivamente, il percorso di informazione della popolazione.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/1/2026
2026 l´anno della pianificazione. «Il Puc entro sei mesi in aula»
Sul porto di Alghero, e non solo, irrompono il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia in replica alle recenti critiche della minoranza e rilanciano la necessaria adozione del Piano Urbanistico Comunale che, assicurano, sarò portato all´attenzione del Consiglio comunale entro il primo semestre del 2026
23/1/2026
Il Porto merita studio e ricerca per progetti e sviluppo
L’argomento Porto della nostra città, il mare, il sistema costiero, salvo la dinamica e crescente economia del “sistema balneare-spiaggia” nella lunga stagione estiva, ed il conseguente dibattito, sembra cosa davvero sopita ormai da troppo tempo
12/12L´assessore Roberto Corbia vola a Montecitorio
6/12Alghero: Piano Regionale Trasporti in Commissione
24/11Piano Regionale Trasporti: Commissione ad Alghero
15/11Urbanpromo, Spanedda e Casu a Firenze
7/11Porto Torres approva il Puc dopo 20 anni
13/9Obiettivo Puc, nasce Ufficio di Piano
3/9Ex Campi Tarragona, quale futuro. Giovedì un incontro pubblico
28/8«Centro storico snaturato e sovraccarico»
1/8Piano Particolareggiato Centro storico: via libera a Sorso
4/7Centro storico: via ai progetti di housing sociale a Sassari
« indietro archivio urbanistica »
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
24 gennaio
Salta la pavimentazione sui Bastioni di Alghero
22 gennaio
Secal, raffica di cartelle e fermi amministrativi



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)