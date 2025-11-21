Isola ecologica Arenosu: si cambia

L´isola ecologica dell´Arenosu verrà posizionata nella SS 291 diramazione del Calich, nell´area individuata nella subito dopo la parte chiusa al traffico per via dei lavori di rifacimento del ponte
ALGHERO - Da domani, 25 novembre 2025, l'isola ecologica dell'Arenosu verrà posizionata nella SS 291 diramazione del Calich, nell'area individuata nella subito dopo la parte chiusa al traffico per via dei lavori di rifacimento del ponte. L'assessore all'Ambiente Raniero Selva ha disposto la modifica per andare incontro alle esigenze dei residenti, in una zona peraltro aperta solo al traffico locale. I conferimenti rimangono con le stesse cadenze settimanali, ovvero il martedì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 7 alle 12. Sui disagi nel servizio anche a seguito delle piogge era stata fatta segnalazione dal gruppo cittadino della Lega [LEGGI
]. «Questa soluzione dovrebbe certamente consentire che il conferimento possa avvenire in sicurezza ed in condizioni di maggiore comodità, posto che il tratto di strada in questione è aperto al solo traffico locale individuata al fine di diffondere la notizia ai residenti della zona» le parole del presidente del Comitato di Quartiere Mario Luigi Oggianu.
Nella foto: l'assessore Raniero Selva