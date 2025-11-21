Isola ecologica Arenosu: si cambia

21/11/2025 La Sardegna perde il 4,2% dei suoi abitanti Mentre le Baleari sono cresciute del 50% dal 2000 a oggi e la Corsica del 35%: è quanto emerso dalla presentazione del 3° Rapporto SarMed "La Sardegna e il Mediterraneo", curato dall’ISPROM con il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione degli atenei di Cagliari e Sassari