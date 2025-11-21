Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmbiente › Isola ecologica Arenosu: si cambia
S.A. 14:19
Isola ecologica Arenosu: si cambia
L´isola ecologica dell´Arenosu verrà posizionata nella SS 291 diramazione del Calich, nell´area individuata nella subito dopo la parte chiusa al traffico per via dei lavori di rifacimento del ponte
Isola ecologica Arenosu: si cambia

ALGHERO - Da domani, 25 novembre 2025, l'isola ecologica dell'Arenosu verrà posizionata nella SS 291 diramazione del Calich, nell'area individuata nella subito dopo la parte chiusa al traffico per via dei lavori di rifacimento del ponte. L'assessore all'Ambiente Raniero Selva ha disposto la modifica per andare incontro alle esigenze dei residenti, in una zona peraltro aperta solo al traffico locale. I conferimenti rimangono con le stesse cadenze settimanali, ovvero il martedì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 7 alle 12. Sui disagi nel servizio anche a seguito delle piogge era stata fatta segnalazione dal gruppo cittadino della Lega [LEGGI]. «Questa soluzione dovrebbe certamente consentire che il conferimento possa avvenire in sicurezza ed in condizioni di maggiore comodità, posto che il tratto di strada in questione è aperto al solo traffico locale individuata al fine di diffondere la notizia ai residenti della zona» le parole del presidente del Comitato di Quartiere Mario Luigi Oggianu.

Nella foto: l'assessore Raniero Selva
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:57
Rifiuti: aggiudicazione definitiva. Da gennaio 2026 nuovo appalto
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto da Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. (capogruppo, sede in Ravenna) e Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.. si occuperà per i prossimi otto anni del servizio, con opzione per il nono anno. Il valore complessivo dell’appalto ammonta a 118.210.909,04 euro
21/11/2025
La Sardegna perde il 4,2% dei suoi abitanti
Mentre le Baleari sono cresciute del 50% dal 2000 a oggi e la Corsica del 35%: è quanto emerso dalla presentazione del 3° Rapporto SarMed "La Sardegna e il Mediterraneo", curato dall’ISPROM con il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione degli atenei di Cagliari e Sassari
21/11Luci e colori nelle vie e torri ad Alghero
19/11404 discariche nell´Isola: 1,5 milioni da Regione
19/11Assemblea Unione Comuni Montani sardi
13/11Valledoria, rifiuti e decoro: oltre cinquanta sanzioni
10/11Biodiversità, ecosistema e clima. Ad Alghero esperti dal mondo
7/11180mila euro per nuove potature
27/10«Serve un nuovo approccio al verde urbano»
24/10Fondi patrimonio boschivo: proroga al 15 dicembre
20/10A Ploaghe il murale dei diritti
17/10«Fotovoltaico, la Sardegna non si svende»
« indietro archivio ambiente »
24 novembre
Ad Alghero Fidapa ricorda il 25 novembre
24 novembre
Aggredisce anziano e gli ruba pensione: arresto
24 novembre
Rifiuti: aggiudicazione definitiva. Da gennaio 2026 nuovo appalto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)