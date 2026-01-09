Alguer.it
8:56
«Sanità sassarese, la mafia è dentro il sistema»
Manuel Pirino, coordinatore +Europa Sardegna e +Europa Sassari Città Metropolitana, durissimo sulla situazione della sanità sassarese e sul silenzio delle istituzioni
«Sanità sassarese, la mafia è dentro il sistema»

SASSARI - «Da quasi due anni denuncio pubblicamente, senza paura e senza tornaconti personali, che la sanità sassarese è un disastro annunciato, una vera e propria bomba ad orologeria pronta a esplodere sulle spalle dei cittadini. Non esiste reparto che non presenti criticità strutturali, organizzative e umane. Non esiste ambito che non sia attraversato da inefficienze, carenze croniche, disservizi, sofferenze evitabili. La sanità, che dovrebbe essere un diritto universale, è diventata un enorme business, capace di assorbire circa l’80% del bilancio della Regione Sardegna, senza che a questo corrispondano servizi adeguati, cure dignitose e trasparenza».

E' un j'accuse durissimo quello di Manuel Pirino, coordinatore +Europa Sardegna e +Europa Sassari Città Metropolitana sulla situazione della sanità sassarese e sul silenzio delle istituzioni. «È impossibile continuare a fingere di non vedere. La mafia è dentro il sistema - denuncia Manuel Pirino - lo hanno compreso anche i muri degli ospedali, mentre chi avrebbe il dovere di vigilare sceglie troppo spesso il silenzio o la complicità».

«Esistono gravi responsabilità, che non sono astratte né collettive. Hanno nomi e cognomi, così come hanno nomi e cognomi le promesse fatte negli anni a migliaia di disoccupati, usati come merce elettorale e inghiottiti dalla grande piovra della sanità, senza riforme vere né soluzioni strutturali. Denunciare tutto questo non è populismo. È un dovere civile! È un atto di rispetto verso i pazienti, i lavoratori onesti del sistema sanitario e verso una terra che viene sistematicamente tradita. Viviamo tempi difficili e bui per la Sardegna. Una terra che potrebbe essere un paradiso, ma che continua a essere devastata da mala gestione, corruzione, clientele e assenza di responsabilità. Io continuerò a denunciare! Chi governa ha invece il dovere di rispondere. Il silenzio, ormai, è una colpa» chiude Manuel Pirino, coordinatore +Europa Sardegna e +Europa Sassari Città Metropolitana.
9/1/2026
