Rugby A: l´Amatori batte Lecco
Con questo successo l’Amatori Rugby Alghero conferma l’inviolabilità del campo di Maria Pia in questo avvio di anno solare e guarda con rinnovata fiducia al prosieguo della stagione
ALGHERO - Inizia nel migliore dei modi il 2026 per la prima squadra dell'Amatori Rugby Alghero. Nella prima gara dopo la sosta natalizia, valida per la settima giornata del campionato di Serie A (Girone 2), la formazione catalana si è imposta con un perentorio 43-12 sul Rugby Lecco davanti al pubblico di casa a Maria Pia. Una vittoria fondamentale che porta in dote 5 punti in classifica e permette agli algheresi di risalire la china, posizionandosi a quota 16 punti a metà classifica.

La partita è stata ipotecata già nella prima frazione di gioco. L’Alghero è sceso in campo con determinazione, imponendo un ritmo insostenibile per gli ospiti e chiudendo il primo tempo sul punteggio di 38-5. Sugli scudi la prestazione del collettivo e in particolare di Agustin Tancredi, nominato Man of the Match. Nella ripresa, complice l’ampio vantaggio, i padroni di casa hanno gestito il risultato con qualche difficoltà ma controllando il tentativo di reazione dei lombardi e sigillando il match con la meta finale di Lenoci.

Soddisfatto a fine gara il tecnico dell’Amatori, Marco Anversa, che ha analizzato così la prestazione dei suoi: «Era una partita difficilissima perché arrivavamo da quattro settimane senza giocare. Abbiamo fatto un ottimo lavoro al rientro dalle vacanze e oggi si è visto tutto in campo. La gara era già in sicurezza nel primo tempo, chiuso sul 38-5; nella ripresa è subentrato un calo fisiologico di concentrazione dovuto all’ampio vantaggio, che ci ha portato a provare soluzioni diverse e a concedere qualcosa in termini di disciplina. Sono comunque molto contento della risposta dei ragazzi».

Amatori Rugby Alghero - Rugby Lecco 43-12
Formazione Amatori Rugby Alghero: Mazzone, Delrio, Marrone (70° Lanciotti), Russo, Armani, Steenkamp, Tancredi (76° Bombagi), Canulli (cap), Lenoci, Pedroni (76° Solinas), Kone, D’Ambola, Muciaccia (50° Wright), Marchetto (38° Shelqeti), Ruijgrok. A disposizione: Wright, Shelqeti, Bardino, Tveraga, Solinas, Lanciotti, Bombagi. All. Marco Anversa

Marcatori: Primo tempo: 1° mt Tancredi tr. Steenkamp; 13° mt Holenda (L); 18° mt Marrone tr. Steenkamp; 21° mt Tancredi tr. Steenkamp; 28° mt Ruijgrok tr. Steenkamp; 36° mt Pedroni; 38° mt Delrio. Secondo tempo: 14° mt Piccoli (L) tr. Coppo; 40° mt Lenoci.
10/1/2026
