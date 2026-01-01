Cor 17:56 Candele scintillanti vietate a Olbia Dopo Crans-Montana, Settimo Nizzi: La sicurezza dei nostri concittadini rimane la nostra priorità assoluta. Gli episodi accaduti all’estero ci ricordano cosa può accadere in determinate circostanze quando si sottovalutano i rischi



OLBIA - È da oggi vigente una nuova ordinanza che dispone il divieto di utilizzo di bottiglie con scintille, fontane luminose ed altri articoli pirotecnici all’interno dei locali pubblici presenti sul territorio comunale di Olbia. Il provvedimento nasce dall’esigenza di garantire la massima tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, alla luce dei recenti e tragici eventi verificatisi in un locale della località turistica di Crans-Montana, che hanno evidenziato i rischi connessi all’uso di fiamme ed effetti luminosi in ambienti chiusi e affollati.



«La sicurezza dei nostri concittadini rimane la nostra priorità assoluta – afferma il Sindaco Settimo Nizzi -. Gli episodi accaduti all’estero ci ricordano cosa può accadere in determinate circostanze quando si sottovalutano i rischi. Con questa ordinanza intendiamo prevenire situazioni di pericolo e tutelare la comunità, i lavoratori e gli stessi gestori dei locali. È una misura decisamente necessaria, che confidiamo venga accolta con senso di responsabilità da tutti. Invitiamo gestori, organizzatori di eventi e cittadini a rispettare scrupolosamente le disposizioni, contribuendo così alla sicurezza collettiva».