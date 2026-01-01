Gianfranco Langella 21:58 L'opinione di Gianfranco Langella Divertimento e sicurezza, Alghero deve agire ora



Quando il divertimento diventa tragedia, la sicurezza non è un optional: Alghero deve agire ora. Ci sono notti che dovrebbero essere ricordate per la musica, i sorrisi, la spensieratezza dei giovani. E invece diventano notti di fiamme, panico, silenzio e lutto. La recente tragedia avvenuta in Svizzera, dove numerosi giovani hanno perso la vita in un rogo improvviso, non può essere archiviata come un fatto lontano. Non è “successo altrove”. È un avvertimento chiaro, che riguarda ogni città viva, turistica, frequentata da giovani. Riguarda anche Alghero. Il fuoco non avvisa. Il panico non concede seconde possibilità. Fontanelle, fuochi “freddi”, scintille: un rischio reale, non scenografico Negli ultimi anni si è diffusa l’abitudine di utilizzare, all’interno di locali pubblici e aperti al pubblico, fontanelle pirotecniche, fuochi cosiddetti “freddi”, bengala e altri dispositivi che producono fiamme o scintille.



Vengono spesso presentati come innocui, controllati, “a basso rischio”. Ma la cronaca dimostra il contrario. In ambienti chiusi o affollati basta: un materiale infiammabile, una distrazione, un guasto, una reazione di panico, per trasformare una festa in una tragedia irreversibile. La domanda che nessuno vuole porsi (ma che va posta ora) Dobbiamo davvero aspettare che accada anche ad Alghero per intervenire? Dobbiamo piangere delle vittime per dire che “forse servivano regole”? Alghero è una città turistica, dinamica, frequentata da migliaia di giovani ogni stagione. Proprio per questo la prevenzione non è una limitazione, ma un dovere morale e istituzionale. Un precedente esiste. E funziona In Italia, il Comune di Livigno ha già adottato un’ordinanza che vieta l’uso di dispositivi pirotecnici nei locali pubblici. Una scelta di buon senso, responsabilità e tutela della vita umana. Non è un divieto ideologico. È una regola chiara che protegge: i giovani, i lavoratori, i gestori, e lo stesso Comune da responsabilità civili e risarcitorie.



La proposta di Destra Democratica Italiana Destra Democratica Italiana ritiene che anche ad Alghero sia necessario introdurre regole specifiche e immediate, attraverso un’ordinanza comunale che preveda: Divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, dell’uso di: fuochi d’artificio; fontanelle pirotecniche; fuochi “freddi”; bengala, scintille e qualsiasi dispositivo che produca fiamme o combustione all’interno e nelle pertinenze di locali pubblici e aperti al pubblico; Sanzioni pesanti per i trasgressori; Responsabilità diretta dei titolari e gestori; Controlli reali e continuativi da parte della Polizia Locale. Sicurezza significa libertà vera Difendere la sicurezza non significa spegnere il divertimento. Significa impedire che una serata si trasformi in una condanna a morte. La politica ha il dovere di anticipare le tragedie, non di commentarle dopo. Le regole servono a salvare vite, non a limitarle. Destra Democratica Italiana chiede con forza che Alghero scelga la strada della prevenzione, del coraggio e della responsabilità, prima che sia troppo tardi. Perché una città moderna non è quella che ignora i rischi, ma quella che li affronta prima che diventino irreparabili.