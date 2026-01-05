S.A. 12:05 Sicurezza ad Alghero: FdI chiede un vertice Alla luce dei recenti episodi di cronaca che hanno segnato negativamente l’inizio del 2026 ad Alghero, Fratelli d’Italia Alghero esprime una forte condanna ma chiede un confronto operativo tra tutte le forze politiche



ALGHERO - Sulla sicurezza e il decoro urbano Fratelli d’Italia Alghero chiede confronto un responsabile e impegno condiviso. Alla luce dei recenti episodi di cronaca che hanno segnato negativamente l’inizio del 2026 ad Alghero, Fratelli d’Italia Alghero esprime «ferma condanna per ogni atto criminale e piena fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e delle autorità competenti. Finalmente anche il sindaco giunge alle considerazioni che abbiamo formulato da tempo: affrontare il tema della sicurezza con responsabilità, evitando allarmismi e ribadendo che Alghero è una città sicura e tuttavia continuare a rafforzare le azioni di prevenzione, controllo e presidio del territorio».



«Proprio per questo ritieniamo opportuno e chiediamo si promuova un confronto operativo tra tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale per verificare la possibilità di condividere iniziative comuni di impegni sulla sicurezza e sul decoro urbano, fondato su responsabilità e collaborazione istituzionale. Negli anni passati, Fratelli d’Italia Alghero ha presentato ordini del giorno e proposte incentrate su strumenti concreti e pienamente compatibili con l’ordinamento vigente: potenziamento della Polizia Locale, sviluppo della videosorveglianza, collaborazione con il Corpo dei Barracelli, protocolli con Prefettura e Forze dell’Ordine, promozione della cittadinanza attiva e della prevenzione sociale. Molte di queste indicazioni sono state implementate nella scorsa amministrazione e risultano oggi coerenti con le azioni in corso anche da parte di questa Amministrazione» spiegano da Fdl.



E concludono: «Sottolineiamo questo perché per noi la sicurezza non deve essere terreno di contrapposizione politica, ma un valore comune e un interesse primario della comunità. Controllo, prevenzione, educazione e responsabilità condivisa sono elementi complementari di una stessa strategia. In questo spirito, Fratelli d’Italia Alghero conferma la propria disponibilità a contribuire in modo leale e costruttivo a un percorso condiviso che possa tradursi in un atto di indirizzo comune del Consiglio comunale, a tutela della serenità dei cittadini e dell’immagine della città di Alghero».



Nella foto: Alessandro Cocco, capogruppo Fdl