Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › L´Alghero supera anche il Bosa
Cor 19:14
L´Alghero supera anche il Bosa
Finisce con un’altra vittoria di carattere per l’Alghero, che davanti al proprio pubblico conferma una stagione fin qui perfetta: 18 partite, 18 successi e un record che continua a crescere
L´Alghero supera anche il Bosa

ALGHERO - Un altro pomeriggio da incorniciare al “Pino Cuccuredu” per l’Alghero, che nella 18ª giornata di campionato conquista l’ennesimo successo superando il Bosa e centrando la diciottesima vittoria consecutiva. Un ruolino di marcia straordinario che conferma e migliora il record dei giallorossi, sempre più soli al comando.

L’avvio è equilibrato, con le due squadre attente e ordinate. Al 30’ Roccuzzo va vicino al gol con una palla insidiosa su cui il portiere ospite riesce a intervenire. Tre minuti dopo è il Bosa a rendersi pericoloso, ma Carta si supera con una grande parata e devia in angolo. Al 35’ l’Alghero passa: dalla bandierina Mereu mette in mezzo, Virdis colpisce di testa trovando la traversa e sulla ribattuta Roccuzzo è il più lesto a insaccare per l’1-0. Passano solo tre minuti e arriva il raddoppio: cross dalla sinistra di Alessio Virdis e stacco vincente di Barboza sul secondo palo per il 2-0. Il Bosa prova a reagire, ma senza fortuna, mentre al 46’ è ancora Roccuzzo a colpire il palo sfiorando il tris.

Nella ripresa l’Alghero continua a controllare il gioco. Al 10’ altra parata decisiva di Carta, che si conferma sicuro tra i pali. I giallorossi sfiorano più volte il terzo gol con Pinna, Daga e Marras, mentre al 20’ il portiere algherese si esalta ancora su un tiro pericoloso di Pischedda. Al 27’ l’episodio che indirizza definitivamente il match: il difensore del Bosa, Gohourou, viene espulso per fallo di mano su una chiara occasione creata da Marras per Scognamillo. Con l’uomo in più l’Alghero aumenta la pressione e al 33’ trova il 3-0: Marras serve un assist perfetto per Puttolu, che non sbaglia e chiude i conti. Nel finale Scognamillo va vicino al gol con un tiro che sfiora il palo.

ALGHERO-BOSA 3-0
ALGHERO: Carta, Milia, Mereu, A. Pinna, Marcangeli, Barboza, P. Pinna, Roccuzzo, Mula, Daga, Virdis. In panchina: Piga, Scognamillo, Puttolu, Martinelli, Ferro, Marras A., Nieddu, Fadda. Allenatore: Mauro Giorico.
BOSA: Viale, Unali, Boukhalfa, Gohourou, Migan, Riu, Fadda, Manca, Carta, Pischedda, Fozzi. In panchina: Arseni, Madau, Urgu, Soddu, Spano, Del Rio, Laurenza, Cossu, Ruggiu. Allenatore: Salvatore Carboni ARBITRO: Nicola Nieddu di Sassari. RETI: Roccuzzo (ALG), Barboza (ALG), Puttolu (ALG).
19:17
