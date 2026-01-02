Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSicurezza › Giustizia digitale: nuovi fondi per i tribunali sardi
S.A. 19:59
Giustizia digitale: nuovi fondi per i tribunali sardi
Con una deliberazione approvata dalla Giunta, vengono destinate risorse fino a 500 mila euro per l’intervento “Giustizia Digitale 3”, finanziato con fondi FSC 2021–2027, finalizzato ad anticipare e rafforzare gli interventi prioritari di infrastrutturazione digitale degli uffici giudiziari dell’Isola
Giustizia digitale: nuovi fondi per i tribunali sardi

CAGLIARI - La Regione Sardegna accelera sulla digitalizzazione della giustizia e interviene per sbloccare criticità operative che incidono sul funzionamento quotidiano dei tribunali. Con una deliberazione approvata dalla Giunta, vengono destinate risorse fino a 500 mila euro per l’intervento “Giustizia Digitale 3”, finanziato con fondi FSC 2021–2027, finalizzato ad anticipare e rafforzare gli interventi prioritari di infrastrutturazione digitale degli uffici giudiziari dell’Isola. La misura, proposta dall’Assessorato degli affari generali, personale e riforma, di concerto con l’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, consente di intervenire con urgenza sulle carenze infrastrutturali che ancora rallentano l’attività giudiziaria, in particolare l’organizzazione delle udienze e la piena operatività delle strutture, compromettendo l’efficienza dei servizi e le condizioni di lavoro del personale.

«La digitalizzazione della giustizia rappresenta una leva concreta per garantire diritti, tempi certi e servizi più efficaci a cittadine e cittadini – dichiara l’assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma, Mariaelena Motzo –. Con Giustizia Digitale 3 interveniamo in modo immediato per superare criticità strutturali che da troppo tempo incidono sull’organizzazione quotidiana dei tribunali e sul regolare svolgimento delle udienze». L’intervento si inserisce nel più ampio quadro della strategia regionale di digitalizzazione e dà attuazione al Protocollo d’intesa tra Regione e Ministero della Giustizia, siglato nell’aprile 2025, orientato al miglioramento dell’organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari e all’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.

«Prosegue a passo sostenuto il percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione regionale – prosegue l’assessora Motzo – che punta a infrastrutture adeguate, processi più semplici e tecnologie al servizio delle persone. Investire oggi significa mettere i tribunali nelle condizioni di lavorare meglio e offrire risposte più rapide ed efficienti alla collettività». Le infrastrutture realizzate saranno concesse dalla Regione in comodato d’uso gratuito. Alla Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT è affidato il compito di attivare con urgenza le procedure necessarie e garantire il coordinamento operativo degli interventi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
2/1/2026
Protezione Civile: Regione investe 10 milioni
Programma di spesa da 10 milioni di euro finalizzato al potenziamento strutturale e operativo del sistema regionale di protezione civile
2/1/2026
Capodanni in sicurezza nella Provincia di Sassari
La Questura di Sassari ha predisposto nelle singole località, specifici e corposi servizi con impiego e coordinamento di numerosi operatori anche delle altre Forze dell’Ordine, tra cui Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale e Polizie Locali
20/12«La Sardegna non diventi colonia 41bis»
16/12Cybersicurezza: la Regione rafforza il sistema sanitario
15/12Protezione Civile, Mulas: l´impegno continua
14/12Mafia: chiesta la commissione d´inchiesta
12/12Due nuovi mezzi per i Barracelli di Sassari
11/12Carabinieri, concorso per 65 posti
10/1241Bis: Todde a Meloni: «Sardegna a rischio mafia»
10/12Vigili Sassari: prevenzione contro le truffe
3/12Todde visita la colonia penale a Mamone
2/12Formazione per i Barracelli di Alghero
« indietro archivio sicurezza »
3 gennaio
Forestale e Vigilanza Ambientale: bando per 22 posti
3 gennaio
Franca Masu in concerto con il pianista Mezquida
29 dicembre
Droga: maxi sequestro ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)