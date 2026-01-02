Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSicurezza › I carabinieri a cavallo per le vie di Alghero
S.A. 15:41
I carabinieri a cavallo per le vie di Alghero
Le affollate vie del centro storico, lo splendido lungomare, le maestose mura così come le aree più periferiche di Alghero sono state percorse da carabinieri appiedati, segno di un servizio di prossimità che mira a rafforzare il legame tra l´Arma e la comunità
I carabinieri a cavallo per le vie di Alghero

ALGHERO - In un mondo in continua evoluzione, lo spirito che alimenta gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri rimane sempre legato ai principi etici del sacrificio e della fedeltà al servizio della popolazione. In una bellissima cornice, resa ancora più accogliente dagli odori, dai sapori e dalle luci natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno intensificato i servizi di prossimità per garantire non solo la sicurezza, ma anche una costante vicinanza ai cittadini e ai numerosi turisti presenti, in questi giorni di festa, nella piccola Barceloneta. Le affollate vie del centro storico, lo splendido lungomare, le maestose mura così come le aree più periferiche di Alghero sono state percorse da carabinieri appiedati, segno di un servizio di prossimità che mira a rafforzare il legame tra l'Arma e la comunità, offrendo rassicurazione, rispetto, protezione e supporto ogni giorno.

Ieri pomeriggio, tra lo stupore di tanti cittadini, non solo bambini, i carabinieri a cavallo della
Stazione di Foresta Burgos, affiancati dai militari della locale Stazione carabinieri e del Nucleo
Operativo Radiomobile, hanno offerto una tipologia di servizio efficace in aree specifiche,
combinando tradizione e modernità. L’obiettivo principale rimane quello di garantire ai cittadini
di vivere in maniera serena e tranquilla lo spazio comune. Palidoro e Primula - i due cavalli in
foto - hanno piantonato la città, fermandosi dinanzi alle richieste di molti cittadini incuriositi
dalla loro bellezza e dalla loro presenza e concedendo foto in cambio di carezze e affetto. Queste iniziative, affiancate ai comuni servizi espletati quotidianamente dai militari dell’Arma,
rappresentano un’espressione tangibile di professionalità, operatività nonché un’importante
testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la
legalità sul territorio

Nella foto: i carabinieri a cavallo nel lungomare
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:59
Giustizia digitale: nuovi fondi per i tribunali sardi
Con una deliberazione approvata dalla Giunta, vengono destinate risorse fino a 500 mila euro per l’intervento “Giustizia Digitale 3”, finanziato con fondi FSC 2021–2027, finalizzato ad anticipare e rafforzare gli interventi prioritari di infrastrutturazione digitale degli uffici giudiziari dell’Isola
2/1/2026
Protezione Civile: Regione investe 10 milioni
Programma di spesa da 10 milioni di euro finalizzato al potenziamento strutturale e operativo del sistema regionale di protezione civile
2/1/2026
Capodanni in sicurezza nella Provincia di Sassari
La Questura di Sassari ha predisposto nelle singole località, specifici e corposi servizi con impiego e coordinamento di numerosi operatori anche delle altre Forze dell’Ordine, tra cui Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale e Polizie Locali
20/12«La Sardegna non diventi colonia 41bis»
16/12Cybersicurezza: la Regione rafforza il sistema sanitario
15/12Protezione Civile, Mulas: l´impegno continua
14/12Mafia: chiesta la commissione d´inchiesta
12/12Due nuovi mezzi per i Barracelli di Sassari
11/12Carabinieri, concorso per 65 posti
10/1241Bis: Todde a Meloni: «Sardegna a rischio mafia»
10/12Vigili Sassari: prevenzione contro le truffe
3/12Todde visita la colonia penale a Mamone
2/12Formazione per i Barracelli di Alghero
« indietro archivio sicurezza »
4 gennaio
L´Alghero in campo all´Epifania
29 dicembre
Droga: maxi sequestro ad Alghero
3 gennaio
Franca Masu in concerto con il pianista Mezquida



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)