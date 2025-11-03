Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaCommercio › «Mercato, piove sul bagnato ad Alghero»
Cor 22:12
«Mercato, piove sul bagnato ad Alghero»
Mercato civico in stato di abbandono, Forza Italia Alghero: «Ennesima dimostrazione di immobilismo e sciatteria. Solidarietà agli operatori»
«Mercato, piove sul bagnato ad Alghero»

ALGHERO - Esprimiamo la nostra vicinanza agli operatori del mercato civico. È bastata una pioggia, copiosa ma di durata limitata, per evidenziare il profondo stato di abbandono manutentivo del mercato civico di Alghero - osservano i consiglieri Tedde, Caria, Ansini, Bardino e Peru-. «Eppure le risorse stanziate dalla regione, a cui sono state aggiunte ulteriori risorse comunali, per un totale di circa 550.000 euro, erano state reperite e stanziate dall'assessore alle opere pubbliche della precedente amministrazione di centrodestra».

«La passata Amministrazione fece una scelta di equità e contemperò i bisogni manutentivi di tutti i mercati civici di Alghero destinando 400.000 euro circa per le manutenzioni del mercato civico di via Cagliari ed euro 150.000 circa per il mercato del primo pescato. Non solo, l’assessorato aveva avviato anche la progettazione propedeutica all’inizio dei lavori. A circa 18 mesi dal suo insediamento la Giunta Cacciotto con il suo proverbiale immobilismo ha affidato esclusivamente i lavori per la manutenzione del mercato del primo pescato, dimenticandosi di quello di via Cagliari. Non è possibile e non è dignitoso per questa città. I proclami dell’Assessore alle opere pubbliche e manutenzioni non sono sufficienti a nascondere il profondo e tangibile imbarazzo in cui questo settore naviga. Per utilizzare un aforisma marinaresco: assistiamo alla deriva della macchina amministrativa che sembra non subire correzioni per la mancanza di un timoniere all’altezza del proprio ruolo».

«Purtroppo, ancora una volta piove sul bagnato. Ci chiediamo se e quando il Sindaco si renderà conto che nonostante l'impegno della struttura comunale la complessiva macchina amministrativa stenta a galleggiare. Auspichiamo una rapida "sveglia politica", magari anche da parte della sua maggioranza che stenta a credere alla complessiva sciatteria dell'azione amministrativa e chiede una svolta vera» chiudono gli esponenti del Gruppo consiliare di Forza Italia Tedde, Caria, Bardino, Ansini e Peru.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:53
Ccn, tagliati i fondi: grido d´allarme in Regione
Tagliate drasticamente le risorse per il sostegno alle attività del Centri Commerciali naturali in Sardegna: Forte preoccupazione espressa in una nota dai presidenti dei Ccn di Lanusei, Alghero, Ilbono, Barisardo, Belvì, Aritzo, Tonara, Sorgono, Atzara, Ovodda Ollolai, Laconi, Macomer e Dolianova
3/11/2025
Mercato allagato, interrogazione urgente
«Struttura inagibile e pericolosa». Quasi certo il provvedimento interdittivo di carattere sanitario e strutturale dopo l´ennesimo allagamento::. la denuncia di Michele Pais
3/11/2025
Tagliati i fondi per i Centri commerciali naturali
Con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro e un limite massimo di 50.000 euro per CCN, la Regione dimostra attenzione al settore ma non ancora una piena considerazione del ruolo strategico dei CCN per i territori
31/101,5 milioni ai Centri Commerciali Naturali
29/10Transizione energetica, Isola laboratorio di progetti
30/10Commercio cittadino, a Sassari nasce un ufficio
22/10Ad Alghero si installano le prime luminarie
22/10Confcommercio: nuovi corsi ad Alghero
15/10Mercato civico, verso assegnazione stalli a Sassari
8/10Mercato in corso Vico, bando per 7 stalli
8/10Iniziati i lavori al Primo Pescato. Si cerca nuova sede ai pescatori
3/10Al via il progetto Frihub
2/10Abusivismo, suoli pubblici, decibel. 100 sanzioni nell´estate 2025
« indietro archivio commercio »
4 novembre
Alghero: auto a fuoco nella notte
4 novembre
Aurora Murgia in Next Gen Nazionale
3 novembre
Furto in profumeria: tre denunce ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)