Cor 22:12 «Mercato, piove sul bagnato ad Alghero» Mercato civico in stato di abbandono, Forza Italia Alghero: «Ennesima dimostrazione di immobilismo e sciatteria. Solidarietà agli operatori»



ALGHERO - Esprimiamo la nostra vicinanza agli operatori del mercato civico. È bastata una pioggia, copiosa ma di durata limitata, per evidenziare il profondo stato di abbandono manutentivo del mercato civico di Alghero - osservano i consiglieri Tedde, Caria, Ansini, Bardino e Peru-. «Eppure le risorse stanziate dalla regione, a cui sono state aggiunte ulteriori risorse comunali, per un totale di circa 550.000 euro, erano state reperite e stanziate dall'assessore alle opere pubbliche della precedente amministrazione di centrodestra».



«La passata Amministrazione fece una scelta di equità e contemperò i bisogni manutentivi di tutti i mercati civici di Alghero destinando 400.000 euro circa per le manutenzioni del mercato civico di via Cagliari ed euro 150.000 circa per il mercato del primo pescato. Non solo, l’assessorato aveva avviato anche la progettazione propedeutica all’inizio dei lavori. A circa 18 mesi dal suo insediamento la Giunta Cacciotto con il suo proverbiale immobilismo ha affidato esclusivamente i lavori per la manutenzione del mercato del primo pescato, dimenticandosi di quello di via Cagliari. Non è possibile e non è dignitoso per questa città. I proclami dell’Assessore alle opere pubbliche e manutenzioni non sono sufficienti a nascondere il profondo e tangibile imbarazzo in cui questo settore naviga. Per utilizzare un aforisma marinaresco: assistiamo alla deriva della macchina amministrativa che sembra non subire correzioni per la mancanza di un timoniere all’altezza del proprio ruolo».



«Purtroppo, ancora una volta piove sul bagnato. Ci chiediamo se e quando il Sindaco si renderà conto che nonostante l'impegno della struttura comunale la complessiva macchina amministrativa stenta a galleggiare. Auspichiamo una rapida "sveglia politica", magari anche da parte della sua maggioranza che stenta a credere alla complessiva sciatteria dell'azione amministrativa e chiede una svolta vera» chiudono gli esponenti del Gruppo consiliare di Forza Italia Tedde, Caria, Bardino, Ansini e Peru.