Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Calcio, Alghero ancora a segno
Cor 7:07
Calcio, Alghero ancora a segno
Campionato di Promozione (13ª giornata - Girone B): Giallorossi ancora vincenti: sotto 0-2, ribaltano tutto nei minuti finali con una prova di carattere straordinaria
Calcio, Alghero ancora a segno

ALGHERO - L’Alghero soffre, reagisce, lotta e alla fine vince. Contro un’Usinese cinica nelle poche occasioni create, i giallorossi firmano una rimonta emozionante che vale la tredicesima vittoria consecutiva e mantiene immacolato il punteggio in classifica. La gara si apre con un’occasione clamorosa al 7’: Virdis spizza perfettamente in area per Carboni, che da posizione ideale calcia di pochissimo a lato. L’Alghero continua a spingere, collezionando corner e mantenendo il baricentro alto. Ma alla prima sortita offensiva gli ospiti trovano il vantaggio: discesa sulla sinistra e conclusione di Igene per lo 0-1, freddo e implacabile.

Passano pochi minuti e l’Usinese raddoppia ancora con Igene: un’uscita complicata dell’Alghero porta alla perdita del pallone, che finisce nuovamente sui piedi dell’attaccante ospite. Destro da fuori e 0-2. L’Alghero non ci sta e reagisce: Paolo Pinna sfiora un gol straordinario colpendo un palo clamoroso da appena dentro l’area. Poco dopo Virdis, in una grande giocata al limite, salta due avversari e calcia di un soffio a lato. I giallorossi dominano, ma il primo tempo si chiude sul doppio svantaggio.

La ripresa si apre con l’Usinese in dieci uomini per doppio giallo: un dettaglio che dà ulteriore spinta all’Alghero. Al 55’ arriva il gol che riapre il match: Fadda piazza una punizione meravigliosa, precisa e potente, che vale l’1-2. La squadra si riversa in avanti alla ricerca disperata del pareggio. Ma è l’Usinese, in ripartenza, a sfiorare il 3-1, salvata da un intervento decisivo di Piga. L’Alghero risponde con una doppia occasione gigantesca: prima Scognamillo, poi Baraye trovano la respinta del portiere ospite. Il pareggio arriva al 75’: Fadda pennella un cross perfetto, Barboza svetta sotto la traversa e fa 2-2, liberando l’esultanza del pubblico giallorosso.

L’Alghero insiste, spinge, crea. Virdis ha sul destro la palla del sorpasso su un assist splendido di Baraye, ma incredibilmente calcia fuori da pochi passi. Quando tutto sembra avviato sul pari, arriva il premio al cuore giallorosso: al secondo minuto di recupero Roccuzzo batte un angolo teso sul primo palo, Barboza sfiora, e Scognamillo anticipa tutti insaccando di testa il 3-2 definitivo che fa esplodere il “Pino Cuccureddu”. Una vittoria pesantissima, nata da carattere, qualità e determinazione. L’Alghero mantiene il punteggio pieno e continua la sua corsa in vetta.

ALGHERO-USINESE 3-2
ALGHERO: Piga, A. Pinna, Fadda, Roccuzzo, Virdis, Chessa, P. Pinna, Cossu, Carboni, Scognamillo, Baraye. In panchina: Manunta, Oggiano, Mereu, Mula, Scanu, Daga, A. Marras, Cossu, F. Marras. Allenatore: Mauro Giorico. USINESE: Tanca, Saccu, Sechi, Coradduzza, Giachero, Jurado, D’Andrea, Sanna, Igene, Bianco, Irde. In panchina: Di vita, Cossu, S. Sanna, A. Sanna, Rollo, Masala, Fiorelli, Porru, Grassi. Allenatore: Pierluigi Scotto ARBITRO: Luca Sanna di Sassari. RETI: Igene (USI), Igene (USI), Fadda (ALG), Barboza (ALG), Scognamillo (ALG).
1 dicembre
Mercede Alghero al comando della B
29 novembre
Un Albero speciale dedicato a Tommy
1 dicembre
Challenge Riviera del Corallo: successo



