L´album d´esordio di Bianca Frau a Lo Teatrì

ALGHERO - “Carrousel” è l'album di esordio di Bianca Frau, realizzato a Bruxelles insieme al produttore francese Jean Prat e distribuito dall’etichetta discografica NUDA. Verrà presentato a Lo Teatrì, sabato 14 marzo alle ore 20:00 in Via Manzoni 85 ad Alghero. Il progetto intreccia influenze italiane, belghe e francesi, dando vita a un sound internazionale, autentico e raffinato, in equilibrio tra cantautorato contemporaneo, introspezione e atmosfere up-beat. “Carrousel” è un viaggio emotivo che esplora identità, trasformazione e movimento interiore, alternando delicatezza e slancio ritmico in una narrazione sonora coerente e riconoscibile.



In occasione del concerto, Bianca sarà accompagnata sul palco dallo stesso Jean Prat, musicista e produttore del disco. Il repertorio alternerà i brani dell’EP a composizioni ancora inedite proposte in versione acustica, creando un’atmosfera d’ascolto raccolta ed emotiva. Lo spettacolo si muove tra intimità e vibrazione, dove la profondità dei testi incontra momenti di energia e dinamismo, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente.



Bianca Frau è una cantautrice sarda, nata a Sassari nel 1994. Si diploma in canto jazz presso il Conservatorio Luigi Canepa e consegue un Master in canto jazz al Koninklijk Conservatorium Brussel a Bruxelles. Durante il suo percorso di formazione ottiene diverse borse di studio, tra cui la borsa di studio Erasmus, che le permette di studiare per un anno alla Hochschule für Musik und Theater München, e una borsa di studio per compositori presso il CET - Centro Europeo di Toscolano. Partecipa inoltre al progetto internazionale JAIN sotto la direzione artistica di Enzo Favata, esibendosi in contesti di rilievo come il Niš Jazz Festival, il Tirana Jazz Festival e Musica sulle Bocche. Nel 2022 avvia la collaborazione con il produttore francese Jean Prat, con cui pubblica i singoli Cosa Resta e Va Tutto Bene. I brani le valgono la selezione tra gli otto vincitori di Musicultura 2024. Nel 2025 pubblica il suo EP di debutto “Carrousel” distribuito dall’etichetta discografica NUDA.