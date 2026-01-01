Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSoccorsi › Cadavere di una donna nel mare di Alghero
S.A. 12:15
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
Secondo una prima ricostruzione il corpo sarebbe stato ritrovato dai sommozzatori nei pressi dello specchio acqueo antistante Capo Caccia e poi portato al Porto, nella banchina che ospita i pescherecci. L´età della vittima è di circa 60 anni
Cadavere di una donna nel mare di Alghero

ALGHERO - Sono terminate le operazioni di recupero del cadavere di una donna nel mare di Alghero. Secondo una prima ricostruzione il corpo sarebbe stato ritrovato questa mattina dai sommozzatori nei pressi dello specchio acqueo antistante Capo Caccia e poi portato sul porto, nella banchina che ospita i pescherecci. L'età della vittima è di circa 60 anni e sarebbe già stata identificata dai familiari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco anche con un mezzo aereo, la Guardia Costiera e la Polizia di Alghero.

Notizia in aggiornamento
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/2Nave Tirrenia rompe gli ormeggi a Porto Torres
27/1Emergenzasanitaria sul gozzo
5/1Passeggero con malore soccorso sulla nave
3/1Ictus in nave: 56enne soccorsa a Porto Torres
1/12Emergenza in crociera, soccorso 66enne
4/10Turista tedesco annega a Siniscola
20/8Cade in bici all´Asinara: 31enne trasportato ad Alghero
8/8Peschereccio affonda all´Asinara: soccorso l´equipaggio
21/7Alghero: sassarese muore annegato
5/7Salvamento a Turas e S’Abba Druche
« indietro archivio soccorsi »
10 marzo
Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
11 marzo
Alghero e Olbia da record: oltre 6,8 mln di posti
11 marzo
Giornata del Rene: Asl nelle scuole di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)