Cadavere di una donna nel mare di Alghero Secondo una prima ricostruzione il corpo sarebbe stato ritrovato dai sommozzatori nei pressi dello specchio acqueo antistante Capo Caccia e poi portato al Porto, nella banchina che ospita i pescherecci. L´età della vittima è di circa 60 anni



ALGHERO - Sono terminate le operazioni di recupero del cadavere di una donna nel mare di Alghero. Secondo una prima ricostruzione il corpo sarebbe stato ritrovato questa mattina dai sommozzatori nei pressi dello specchio acqueo antistante Capo Caccia e poi portato sul porto, nella banchina che ospita i pescherecci. L'età della vittima è di circa 60 anni e sarebbe già stata identificata dai familiari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco anche con un mezzo aereo, la Guardia Costiera e la Polizia di Alghero.



Notizia in aggiornamento