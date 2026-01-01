Alguer.it
S.A. 20:41
Nuova recluta tra i Barracelli di Stintino
Nei giorni scorsi, presso la sede comunale, si è tenuta la cerimonia ufficiale di arruolamento di un nuovo giovane componente della Compagnia Barracellare
Nuova recluta tra i Barracelli di Stintino

STINTINO – La tutela del territorio di Stintino si arricchisce di nuova energia. Nei giorni scorsi, presso la sede comunale, si è tenuta la cerimonia ufficiale di arruolamento di un nuovo giovane componente della Compagnia Barracellare, alla presenza della Sindaca Rita Vallebella e del Capitano della Compagnia, Gavino Depalmas. L’ingresso di una giovane recluta rappresenta un segnale di profonda vitalità per una delle istituzioni più antiche e sentite della Sardegna. I Barracelli non sono solo custodi delle campagne, ma rappresentano un presidio di legalità, prevenzione e supporto alla protezione civile, agendo come vero e proprio "braccio operativo" della comunità locale.

«Vedere un giovane scegliere di indossare questa divisa è motivo di grande orgoglio per tutta Stintino - ha dichiarato la Sindaca Rita Limbania Vallebella -. Essere un Barracello oggi significa amare profondamente le proprie radici e mettersi al servizio degli altri con spirito di sacrificio e dedizione. È il passaggio di testimone necessario per garantire che la nostra storia e la nostra sicurezza continuino a camminare insieme.» «L’entusiasmo dei giovani è la linfa vitale della nostra Compagnia - ha sottolineato il Capitano Depalmas -. Il nostro compito è trasmettere loro l'esperienza maturata sul campo, insegnando il rispetto per l'ambiente e l'importanza del monitoraggio costante del territorio. L'ingresso di Tommaso conferma che i valori di solidarietà e attaccamento alla nostra terra sono ancora vivi tra le nuove generazioni stintinesi».

La Compagnia Barracellare di Stintino svolge un ruolo cruciale, soprattutto in un territorio di eccezionale pregio naturalistico. Dalla prevenzione degli incendi boschivi alla vigilanza contro l’abbandono dei rifiuti, fino al supporto nelle manifestazioni pubbliche, i Barracelli sono i primi sentinelle del decoro e della sicurezza urbana e rurale. L’arrivo di forze fresche, sotto la direzione esperta di Depalmas, permette alla Compagnia di guardare al futuro con ottimismo, coniugando l’esperienza dei membri storici con l’entusiasmo e la prontezza delle nuove generazioni. L’Amministrazione Comunale e il Comando della Compagnia augurano al nuovo commilitone Tommaso Valleriani un buon lavoro, con la certezza che saprà onorare il giuramento prestato a tutela di tutta la cittadinanza stintinese.
