S.A. 20:55 Dodici podi tricolori per il Team Tarantini A Riccione la squadra sassarese porta 16 atleti alle finali nazionali e conquista un bottino consistente tra oro, argento e bronzo. Risultati che confermano la continuità del lavoro tecnico



SASSARI - Il medagliere parla chiaro: dodici podi su sedici atleti in gara. A Riccione, nelle finali dei campionati italiani di Muay thai, il Tarantini Fight Club chiude il weekend con uno dei risultati più solidi della stagione. La squadra sassarese, guidata dai tecnici Vincenzo Casu e Paride Scanu, ha portato a casa 12 medaglie in diverse categorie giovanili e junior, confermando il lavoro svolto negli ultimi anni nel settore della Muay thai sotto l’egida di Federkombat.



Tra i risultati di rilievo spicca l’oro di Sofia Fiori, prima classificata nella categoria junior seconda serie -54 kg. Sul secondo gradino del podio salgono Costanzo Migheli nei -51 kg junior seconda serie e Luca Manchia nei -54 kg della stessa categoria. Successi anche tra gli old cadet: Azzurra Azzu conquista il primo posto nei -50 kg, mentre Sara Fancellu si impone nei -55 kg. Argento per Luca Niort (-42 kg old cadet), Viola Delaconi (-50 kg old cadet) e Alessandro Casu (-81 kg junior).

Completano il medagliere quattro terzi posti con Alice Campus, Arianna Grussu, Simone Congiu e Valentino Azzu, tutti saliti sul podio nelle rispettive categorie.



Buone anche le prove di Andrea Noce, Jari Sanna, Mattia Fois e Giuseppe Albanese, che si fermano al primo turno dopo incontri combattuti. Il bilancio finale conferma la continuità della società di via Venezia, realtà che da anni lavora sulla formazione tecnica e sulla crescita dei giovani atleti. Un percorso che si riflette nei risultati nazionali e nella presenza costante ai vertici del movimento.

A sintetizzare il senso della trasferta sono i tecnici Vincenzo Casu, Paride Scanu e il maestro Angelo Tarantini: «Questo risultato è il frutto del lavoro quotidiano in palestra. I ragazzi hanno affrontato il torneo con attenzione e rispetto degli avversari. Il livello cresce ogni anno e confrontarsi in un campionato italiano aiuta tutti a fare un passo avanti». Con questi risultati il Team Tarantini conferma, per il nono anno consecutivo, il ruolo di prima squadra della Sardegna nella Muay thai federale e una presenza stabile tra le società più competitive a livello nazionale.



Nella foto: il Team Tarantini a Riccione