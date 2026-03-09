Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSportSport › Dodici podi tricolori per il Team Tarantini
S.A. 20:55
Dodici podi tricolori per il Team Tarantini
A Riccione la squadra sassarese porta 16 atleti alle finali nazionali e conquista un bottino consistente tra oro, argento e bronzo. Risultati che confermano la continuità del lavoro tecnico
Dodici podi tricolori per il Team Tarantini

SASSARI - Il medagliere parla chiaro: dodici podi su sedici atleti in gara. A Riccione, nelle finali dei campionati italiani di Muay thai, il Tarantini Fight Club chiude il weekend con uno dei risultati più solidi della stagione. La squadra sassarese, guidata dai tecnici Vincenzo Casu e Paride Scanu, ha portato a casa 12 medaglie in diverse categorie giovanili e junior, confermando il lavoro svolto negli ultimi anni nel settore della Muay thai sotto l’egida di Federkombat.

Tra i risultati di rilievo spicca l’oro di Sofia Fiori, prima classificata nella categoria junior seconda serie -54 kg. Sul secondo gradino del podio salgono Costanzo Migheli nei -51 kg junior seconda serie e Luca Manchia nei -54 kg della stessa categoria. Successi anche tra gli old cadet: Azzurra Azzu conquista il primo posto nei -50 kg, mentre Sara Fancellu si impone nei -55 kg. Argento per Luca Niort (-42 kg old cadet), Viola Delaconi (-50 kg old cadet) e Alessandro Casu (-81 kg junior).
Completano il medagliere quattro terzi posti con Alice Campus, Arianna Grussu, Simone Congiu e Valentino Azzu, tutti saliti sul podio nelle rispettive categorie.

Buone anche le prove di Andrea Noce, Jari Sanna, Mattia Fois e Giuseppe Albanese, che si fermano al primo turno dopo incontri combattuti. Il bilancio finale conferma la continuità della società di via Venezia, realtà che da anni lavora sulla formazione tecnica e sulla crescita dei giovani atleti. Un percorso che si riflette nei risultati nazionali e nella presenza costante ai vertici del movimento.
A sintetizzare il senso della trasferta sono i tecnici Vincenzo Casu, Paride Scanu e il maestro Angelo Tarantini: «Questo risultato è il frutto del lavoro quotidiano in palestra. I ragazzi hanno affrontato il torneo con attenzione e rispetto degli avversari. Il livello cresce ogni anno e confrontarsi in un campionato italiano aiuta tutti a fare un passo avanti». Con questi risultati il Team Tarantini conferma, per il nono anno consecutivo, il ruolo di prima squadra della Sardegna nella Muay thai federale e una presenza stabile tra le società più competitive a livello nazionale.

Nella foto: il Team Tarantini a Riccione
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/3/2026
Il golf come opportunità per la Sardegna
Il turismo golfistico rappresenta uno dei segmenti più dinamici del mercato turistico internazionale. La Sardegna possiede caratteristiche straordinarie per diventare una destinazione golfistica di livello internazionale
10/3/2026
Kickboxing, Sennori celebra Sara Roggio
L’atleta sennorese, già campionessa mondiale, continua a fare incetta di titoli e medaglie affermandosi come protagonista nel panorama del kickboxing internazionale e portando il nome di Sennori sui podi sportivi di tutto il mondo
10/3/2026
Golf e turismo, manca solo la volontà
Oltre 7 milioni di golfisti europei cercano il sole della primavera e dell’autunno. Noi li mandiamo in Spagna e Portogallo. Eppure il nostro clima è migliore della Costa del Sol, la nostra cucina non ha rivali e il nostro territorio è unico al mondo
20/2Una notte a Sassari con il Fight club Championship
20/2Tennistavolo Sassari: difesa del primato a Carrara
16/2Badminton Alghero, esordio con grinta in serie B
13/2Tennistavolo: in campo A1 e B2 maschili, A2 e B femminili
10/2Tennistavolo Alghero: 50 anni di attività
2/2Alghero anche il 2026 senza golf
30/1Tennistavolo Sassari: la A1 maschile ospita Nulvi
25/1L´isola dello sport, IX conferenza regionale
24/1Oristano per lo sport e la parità di genere
22/1Riapre a Perfugas il bocciodromo
« indietro archivio sport »
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
10 marzo
Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
11 marzo
Armato non si ferma al posto di blocco



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)